SKANDAL, KAKVI SU TO LEKARI! Švajcarci izbacuju srpskog diplomatu iz bolnice kome je OTKAZALO PLUĆNO KRILO ZBOG KORONE!

Još jedan srpski diplomata (44) pri misiji UN u Ženevi oboleo je od koronavirusa, a iako u veoma teškom stanju, Švajcarci hoće da ga izbace iz bolnice, potvrđeno je Kuriru u Ministarstvu spoljnih poslova.

Da mu je zdravstveno stanje veoma teško jer mu je otkazalo celo plućno krilo, a da Švajcarci za to očigledno ne mare, potvrdio je za Kurir šef diplomatije Ivica Dačić, koji tvrdi da se MSP bori za to da naš diplomata ostane u bolnici, te da sprema protestnu notu.

Drugi zaraženi diplomata

- Tačno je da je naš diplomata u teškom stanju i on je već drugi zaraženi iz naše diplomatske misije u Švajcarskoj. Međutim, iako mu je otkazalo celo plućno krilo, Švajcarci hoće da ga izbace iz bolnice. Veoma su korektni - da ide kući i pije paracetamol! - rezignirano će Dačić.

foto: EPA / Koča Sulejmanović

Da skandal bude veći, kako objašnjava, našeg diplomatu nisu hteli ni da prime u bolnicu u Ženevi, već je prebačen u Bern. I to na jedvite jade, a preko debele veze.

- On je najpre, kad je osetio simptome, otišao u bolnicu u Ženevi, tamo je testiran i potvrđen mu je koronavirus, ali su ga vratili kući. Kao, leči se kod kuće, nema mesta u bolnici. Čoveku je zatim pozlilo, pogoršalo mu se stanje i potegli smo silne veze da ga prebacimo u bolnicu u Bernu. Jedva je živ stigao do Berna, zaista mu je loše, nije šala. I sad su mu mrtvi hladni rekli da sutra (danas, op. a.) mora kući, pa nek se leči. To je sramota i skandal! Uputili smo im zvaničnu protestnu notu.

Neozbiljnost ZVALI ČOVEKA DA PONOVI TEST, PA GA ISKULIRALI Dačić kaže da je slična situacija bila i sa prvim našim diplomatom iz Ženeve koji je pozitivan na koronavirus. - Njemu je 12. marta potvrđen virus i tada su mu rekli da bude u kućnoj izolaciji, ali da dođe 21. da ponovi test, da se vidi da li se izlečio. Otišao je tada i oni ga vrate, ne pada im na pamet da ga ponovo testiraju. Zamislite taj bezobrazluk.

Čovek u tako lošem stanju treba da se vrati kući i leči se paracetamolom... A još su mu kod kuće žena i malo dete - kaže Dačić dodaje: - Da se, ne daj bože, nešto slično desi nekom švajcarskom ili bilo kom stranom diplomati kod nas, Srbija bi ispoštovala sve međunarodne konvencije i ukazala bi mu pomoć. I ne samo zbog konvencija, nego je i ljudski. Ovo njihovo ponašanje mi je neshvatljivo. I to Švajcarka, ej, jedna od najrazvijenijih zemalja.

Raspuštena misija

Šef diplomatije kaže da su do sada dvojica naših diplomata oboleli od koronavirusa, odnosno da je za njih zvanično potvrđeno, a da se ne zna da li će taj broj biti i veći. - Mi smo posle prvog slučaja odmah raspustili našu misiju i sada rade od kuće, ali ne možemo da znamo da li se još neko zarazio pre toga - kaže Dačić.

Kurir.rs/ Jelena Velinović Foto: Shutterstock, Beta/Ministarstvo spoljnih poslova

Kurir