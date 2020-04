VUČIĆ O NAPADIMA NA LEKARE: Kon nikada nije glasao za stranku koju vodim, ali evo šta mi je rekao o državi!

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić nije ni danas hteo da govori o političkim protivnicima, ali je, na pitanje novinara o izjava nekih od predstavnika opozicije, poput tvrdnje da je vanrednim stanjem hteo da "zbriše" parlament, rekao da to iznose oni koji u radu parlamenta ni ne učestvuju, osim što uzimaju plate.

Na pitanje o pismu Marka Bastaća lekarima od kojih traži odgovor koliko je zaraženih među glasačima SNS, Vučić kaže da ne pripada onima koji podržavaju fašističke teorije i dele na bolesne i zdrave prema političkim strankama.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

"Za nas svi ljudi isti, tako smo ih i tretirali i prema svima odnosili. Nemojte da podsećam da su na početku govorili da su samo članovi SNS imali zaštitnu opremu, a sada kažu da je među njima najviše zaraženih. Ne znam kako se to onda dogodilo, ali to pokazuje koliko su neistina I laži širili proteklih 50 dana", kazao je on.

Povodom napada na dr Predraga Kona i pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, kaže da njegovim političkim protivnicima smeta to što Kon kaže da nikada nije video ovakvu efikasnost države.

Zahvalio je struci što je "fer i poštena" i dodao da neće da dozvoli da ih napadaju oni "koji ne rade nista, koji su živeli i obogatili se od naroda, a napađu one koji se bore".

"Mislim da dr Kon nikada nije glasao za stranku koju vodim, ne znam, nekada sam mu tako nešto i rekao i nisam dobio odgovor, niti sam želeo da ga slušam o tome, zato što veoma poštujem šta Kon radi", rekao je Vučić.

Doktori su, ponavlja, heroji i dobiće od države priznanja koja zaslužuju za svoj rad. "Znam da će, kada mere prođu, svi govoriti: 'mogli smo malo lepše da proživimo tih mesec dana'", kaže.

"Srećan sam što smo mogli da sačuvamo živote. Samo u staračkom domu u Nišu imaćemo dvocifreni broj stradalih što najbolje govori o tome koliko umire kada virus uđe na jednom ograničenom prostoru među starije", objasnio je on.

Merama izolacije, ozbiljnosti i odgovornosti uspeli smo, prema njegovim rečima da sačuvamo stanovništvo, pre svega naše roditelje.

"Lako je govoriti kada sve prođe šta bih uradio. Posle bitke svi su generali. Zato kada je potrebno da se nešto uradi onda se uglavnom sakriju, nema ih nigde i nemaju nikakvu odgovornost", zaključio je.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir