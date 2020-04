VUČIĆ NA RTS-U: POLICIJSKI ČAS OD SUTRA U 18 DO SUBOTE U 5 UJUTRU: Predsednik Vučić ide pred Štab s ovim predlogom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras gostuje u emisiji "Oko" na RTS-u.

On je rekao da povratak normalnom životu zavisi od lekara.

- Postavljate mi pitanje kao da to zavisi od mene, ne sasvim... Zavisi od bolesti, zaraze, odluke lekara. I ako mi dozvolite, pokušaću da kažem šta je ono što smo radili u prethodnih mesec i po dana, sa čim smo se borili - započeo je Vučić i dodao:

- Na početku bude veliki strah, a kad ljudi prežive podrazumevaju da je to bilo zbog mera. Ali nestrpljenje nam nije saveznik. Pogledajte Nemačku, oni koji su prebrzo izažli iz mera vratila se zaraza. Dali smo sve od sebe. A u Srbiji se sada dosta govori o liberalnom tzv "švedskom modelu", ali mi smo se trudili da sačuvamo živote, pre svega naših roditelja, i mislim da smo to uspeli da uradimo. Ovde ljudi nisu videli pravu krizu kako je bilo u drugim zemljama, i mislim da smo napravili dobar posao. U našim prodavnicama nije nišega nedostajalo. Sami smo počeli da proizvodimo, a nabavili smo 1000 novih kliničkih respiratora, čime smo uspeli da spasemo budućnost našeg zdravstva, ne samo zbog korone.

- Ne govorim svojim političkim protivnicima, već običnim ljudima, niko od nas nije sadista, samo smo hteli da sačuvamo ljude. Zbog toga sam zadovoljan, u u poslednjih tri dana brojke su povoljne. Ako se tako nastavi, biće nam sve lakše. A usvojene mere otvaranja su prihvatili i lekari.

Trebalo bi da slušamo struku

- Trebalo bi da bude nesporno da slušamo struku, a sad smo svi postali stručnjaci za koronavirus. Ono što je bio naš posao, sutra ćemo izaći sa jedim predlogom, u stvari sa svim onim što su lekari i epidemiolozi tražili od nas. A oni su ljudima u početku bili zvezde, spasavali su nas, a onda kako je opasnost prolazila, počele su kritike.

-- Pet puta sam pitao stručnjake šta misle, Stevanović je bio najžešći, on je hteo stalno karantin, ali nismo imali sagasje. Predložićemo da počne zabrana kretanja sutra i da traje do subote u 5 ujutru. Zabrana okupljanja više od pet osoba. Želimo da dobijemo dan i po koji nam je važan, da imamo ispod pet odsto pozitivnih. Biće kratak, dvostruko kraći policijski čas nego što su mnogi očekivali. Petak ceo dan, penzioneri će imati dva puta da budu sami na ulici koliko god žele, a onda od subotu ujutru sve normalno do 18 sati, posle toga penzineri. Imamo dodatno pravilo, a to je zabrana okupljanja više od pet ljudi. Na tome su lekari insistirali, posebno dr Predrag Kon - rekao je Vučić.

- Znate zašto je Angela Merkel stroga? Ona nosi odgovornost, i zato je tamo smrtnost manja nego u Italiji, Španiji.

- Imali smo dilemu oko sednice Narodne skupštine. Kritikovani smo jer nije zasedala. Neka ljudi procene: Lako je da kritikujete svaki potez u ovoj zemlji, jer isti kritikuju za potpuno suprotne stvari. Videli ste kada su falsifikovali izjavu Ane Brnabić o doktoru Belojeviću. Suština je da smo bili među poslednjima koji smo sklanjali decu iz škola. Tražili su da vratimo decu u kuće, sada traže da ih pustimo napolje. Kada smo preduzeli sve što je predlagano, onda su nas napali što smo uveli vanredno stanje. Nema dileme da je vanredno stanje bilo neophodno, posebno zbog granica.

Nismo lagali o broju mrtvih

- Niko od nas ne tvrdi da je bezgrešan, ja sam ponajmanje. Ali znam da sam radio i da sam se trudio da uradim sve kako bismo zaštitili najstarije, naš narod. Pogledajte poslednjih dana, kada smo sve stavili pod kontrolu, onda ima nešto što ne možete da kontrolišete. Umiru nam stariji ljudi, to su žrtve. U početku, prvi zaraženi, tu su i mlađi umirali, i gojazniji i oni koji imaju problema sa dijabetesom. U poslednje vreme sve stariji, kao da je neko "dizajnirao" napad na naše roditelje. Uradili smo ogroman posao, to je poenta.

- Nismo lagali o broju mrtvih, pogledajte na Zapadu gde su grešili do 60 odsto. Kod nas nešto slično da se dogodi je nemoguće. A da biste znali da ne lažemo: Za prva tri meseca u Srbiji umrlo je 26017, a prošle godine 1300 manje. Ljudi su se čuvali, brinuli o svom zdravlju, imunitetu... Samo na primeru sam hteo da pokažem koliko smo brinuli o našim ljudima.

- Prvi kvartal Srbija je završila sa rastom 5%. Da bi to ljudi razumeli, mi smo se dizali kao raketa, a onda nam je došla korona. Ali primili smo udar i bićemo među prve tri zemlje Evrope po stopi rasta.

- Rekao sam da neću govoriti o politici. Dobrim delom jeste, ja sam politički veteran, ja sam navikao na te šerpe i lonce, nemam taj problem. Samo me jedna stvar tu boli, a to je što su lekari izgubili. Taj aplauz našim lekarima, svima koji rade najteži posao... Pokazali su da ih jedinstvo nije zanimalo, a politički lideri koji su to organizovali ne znaju za odgovornost. Čovek sam koji veruje struci, moj posao je da budem lider, a lider nije onaj koji će da prati svačiju želju. Moj posao je da donesem najbolje mere za građane, ne što imam povoljniju poziciju, funkcija mi to dozvoljava, imam više informacija. Moj posao nije da slušam većinu ljudi, već da uradim najbolje za Srbiju. Nemam problem sa tim da mi zvižde, da me gađaju, nikad nisam plakao, kukao. Ovde sam dolazio kad je bio opkoljen studio, nemam problem. Da zbog zvižduka menjam politku? Ne pada mi na pamet. Radiću u interesu naroda.

Respiratori, koliko ih je kupljeno? Koliko ste planirali da ih kupite, koliko ih ima za jesen, ako bude potrebno?

- U ovom momentu imamo novih 675 kliničkih, koji nisu postojali, još 375 u našim magacinima u NR Kini koji čekaju transport. Naručili smo u jednom trenutku 3.500, ali verujem da ćemo imati 1.500 kliničkih sigurno. Srbija je spremna za to.

