NEBOJŠA STEFANOVIĆ: Nasilje apsolutno nedopustivo, Rističević nije imao nož, Obradovića štiti poslanički imunitet

BEOGRAD - Nasilje je apsolutno nedopustivo, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i demantovao navode na društvenim mrežama da je Marijan Rističević imao nož što je pokušaj, kako kaže, da se od žrtve napravi zlikovac.

Svako ko nasiljem krši zakon treba da odgovara bez obzira da li je u pitanju narodni poslanik ili običan građanin, kaže ministar.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

Stefanović je za TV Prva rekao da je nedopustivo da Boško Obradović, koji bi kao poslanik trebalo da ima veću svest, juče napadne Marijana Rističevića ispred Skupštine, a još strašnije je što danas "pričom o nožu" pokušavaju od njega da naprave zlikovca.

"Jasno se vidi na snimku da Rističević u ruci drži privezak od ključa od kola, koji škoda daje svakom kupcu, ali priču da je to nož namerno je plasirala grupacija oko Dveri i Saveza za Srbiju. Pokušavajući da 1.000 puta ponavljajujući tu laž, od žrtve, od nekoga koga su tukli, bacili na pod, ugrozili njegovu bezbednost, da naprave zlikovca", rekao je Stefanović.

Na pitanje zašto Obradović nije uhapšen, Stefanović je rekao da ga štiti poslanički imunitet.

"Narodnog poslanika ne možete uhapsiti ukoliko nije zatečen u izvršenju krivičnog dela za koje je zaprećena kazna manja od pet godina zatvora, što nije ovde u konkretnom slučaju. Međutim, to ne sprečava Tužilaštvo ako u tome što je on učinio ima obeležja nekog krivičnog dela, ni policiju i prekršajni sud da mu pišu prekršajnu prijavu".

To jeste put i pozivam državne organe da uvek rade svoj posao, tu niko ne sme da bude zaštićen, makar bo poslanik, ministar policije ili bilo šta, pripada vlasti ili opoziciji, naveo je Stefanović.

"Ne može neko samo zato što je političar opozicije da razmišlja kako je njemu sve dozvoljeno, jer ako mu nešto pišete onda ugrožavate opioziciju i misli da može da radi šta god hoće. Postoji vladavina prava, svako ko krši zakon treba da odgovara".

Ilustracija foto: Zorana Jevtić

Nasilje je, navodi Stefanović, slika i prilika jednog dela opozicionih političara.

"To stalno radi Marinika Tepić, kojoj se u Moroviću od farme koka nosilja priviđa fabrika droge, drugog dana lažira izveštaj Raša tudej,a danas su izmislili ovo, pored nasilja, ovo je vrsta hibridnog rata", ocenjuje Stefanović.

Podsetio je da je juče zbog napada na Rističevića privedeno 15 osoba i da su posle saslušanja u prekršajnom sudu pušteni do ročišta.

"Mnogo puta smo upozorili ljude, mislim da je policija i blago postupala, ali kod ovakvih situacija, kada "prevrši dara meru" ne sme se dozvoliti da neko trpi nasilje. Gde to ima da napadate nekog jer vam se ne sviđa njegovo političko mišljenje Oni su to već jednom uradili sa novinarima ispred TV Pink, pa Maji Gojković, upadali u RTS, tukli narodne poslanike. Prosto više nema smisla da bilo ko razmišlja da će nasiljem bilo šta da reži i očekujte uvek jasan i ozbiljan odgovor države na to".

Stefanović podvlači da je iznenađen kaka niko od profesionalnih udruženja ne osudi te fašističke metode, po kojima kad vam se en sviđa nečije mišljenje, vi ga prebijete.

"Kako da objasnimo deci da je nasilje nedopustivo kad se jedan poslanik tako ponaša, i ne samo to, nego i ohrabruje druge da čine. Možda sam naivan, ali zaista se nadam da to više neće biti metoda političke borbe. Ko je od lidera iz tog dela opozicije osudio nasilje? Niko! Pozivam građane da ne učestvuju u nasilju jer oni obično žrtvuju druge ljude, a oni se povuku i zaštite svojim funkcijama", zaključio je Stafanović.

Ilustracija foto: Kurir TV

I sam Marjan Rističević odbacio je danas spekulacije da je juče kod sebe imao nož, već je, kaže, imao ključeve.

Reč je o ključevima, njegovog automobila, marke škoda, što se, kaže vidi i na snimku.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić insinuirala je ranije danas, u objavi na Tviteru da je Rističević juče, u incidentu ispred skupštine, gde je napadnut, držao nož.

