DAČIĆ O DIVLJANJU OBRADOVIĆA: Za nas će i 21. jun biti dan pobede nad fašizmom

BEOGRAD - Dan pobede nad fašizmom obeležava se danas, 9. maja, ali će za Srbiju biti važan i 21. jun kao dan pobede nad fašizmom, rekao je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i dodao da sve političke stranke treba da osude nasilje koje se juče dogodilo ispred parlamenta u organizaciji lidera Dveri Boška Obradovića.

On je naveo da vladajuća koalicija nema strah i da žele da deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju izađe na izbore 21. juna.

"Oni beže do izbora, misle da će nasiljem doći do vlasti", rekao je on i dodao da je dugo u politici, da je svašta preživeo, ali da se nikada nije desilo da neko ispred parlamenta napada poslanike.

Kako kaže, nasilje je jedina ponuda dela opozicije, sa kojom istupaju pred građane. Dodaje da Obradović nije juče priveden zato što ga štiti poslanički imunitet i da je za privođenje potrebno ukidanje imuniteta ili da je uradio krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna duža od pet godina.

"Lako može svako da odgovori na nasilje, ali to onda podrazumeva velike sukobe, uvlačenje mnogo šireg kruga ljudi, prihvatanje provokacija. I predsednik Aleksandar Vučić je rekao da ćemo mi učiniti sve da ne dolazi do većih incidenata", rekao je Dačić za Pink.

Napominje da bi sve političke stranke trebalo da osude taj akt Obradovića i dodao da oni koji "stoje iza Obradovića ili su režiseri" otvoreno ćute.

"Nisam video da se (Dragan) Đilas ogradio, (Boris) Tadić ćuti", rekao je on i dodao da su postupke Obradovića osudili Gordana Čomić, Zoran Živković, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak. Podseća da je Obradović zviždao u parlamentu u pištaljku i kada su on (Dačić) i premijerka Ana Brnabić u Skupštini Srbije govorili o ukidanju vanrednog stanja i kada ga je neko od poslanika pitao šta su njegovi zahtevi on je rekao da nema zahteve.

"Narod je najbolji sudija. Ovde je reč hoćemo li da glasamo za normalno društvo", rekao je Dačić i dodao da će predložiti da se u Srbiji uvede dan nacionalnog jedinstva.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

