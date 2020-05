GODFRI OTVORENO O DIJALOGU BG I PR: Ubeđen sam da se rešenje može naći, ali to mora da bude dogovor dve strane

BEOGRAD - Ubeđeni smo da se može pronaći rešenje za Kosovo, ali to mora da bude dogovor između dve strane, a ne nešto što će biti nametnuo spolja, izjavio je danas američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri.

"Ako se budemo fokusirali na konrektne stvari koje su u svačijem interesu, onda ćemo možda postići izvestan napredak", rekao je Godfri gostujući na TV Prva.

Upitan da li vara ustisak da SAD žele da pokrenu sa mrtve tačke kosovsko pitanje, on je rekao da je pitanje Kosova veoma važno i da SAD podržavaju dijalog, "kojim na neki način predsedava EU, između Beograda i Prištine".

"Ubeđeni smo da se rešenje može pronaći, ali u tom cilju moraju da vladaju obe stane, to rešenje ne može biti nametnuto spolja. (Specijalni izašanik SAD Ričard) Grenel je energičan čovek koji smatra da ako uvedemo ekonomske podsticaje i ako ljudi u regionu shvate i kakve će biti ekonomske koristi imati i ako uklonimo političke razlike, da će biti motivisaniji za dijalog. Takođe, (izaslanik za Zapadni Balkna) Metju Palmer detaljno razume politiku, istoriju i kulturu ovog reigona, ne samo u Srbiji već u čitavom regionu", rekao je Godfri.

Kako je rekao, sa njima dvojicom se vidi koliko je Vašington zainteresovan da ovde stvari krenu putem uspeha.

"A, to za nas znači prospritet, stabilnost, zemlja u kojoj se poštuju demorkatske norme i zemlja koja će biti izvoznik stabilnosti i mira u regionu. Rezultati Srbije u borbi protiv korone i saradnja sa zemljama u regionu za vreme pandemije, pokazuju da postoji sjajna prilika da Srbija bude lider u regionu i nadam se da će Srbija preuzeti tu ulogu", rekao je američki ambasador.

Upitan da li ima utisak da SAD polako gube uticaj po pitanju KiM i da li ih je Nemačka na tom planu potisla u stranu, on je rekao: "Često me to pitaju, da li je ovo neka bitka između globalnih interesa. Ne vidim tako situaciju, mislim da ovde imamo različite aktere i lidere koji su zainteresovani za realizaciju istog cilja, a to je stabilan reigon koji će moći da pomogne prosperitet i bezbedost regiona, mislim da Srbija može da bude lider".

Godfri ističe da u cilju rešavanja kosovskog pitanja Srbija mora da se osloni na samu sebe i na razgovore s Prištinom, a da će SAD i EU pomoći u realizaciji tog cilja.

