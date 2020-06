POLITIČKI RING: Milenko Jovanov, potpredsednik SNS i Valentina Reković, Pokret 1 od 5 miliona

1. Runda

Kako komentarišete odluku dela opozicije da izađe na izbore, iako tvrde da će oni biti održani u nefer uslovima?

Milenko Jovanov, potpredsednik SNS

To je najbolji dokaz da smo mi iz SNS sve vreme govorili istinu kada smo objašnjavali da su smislili da bojkotuju izbore zato što su bili svesni da će na njima doživeti debakl, jer nemaju podršku građana niti bilo kakvu političku ideju. Nije lako suprotstaviti se Vučićevoj politici, koja daje zaista ozbiljne i konkretne rezultate u svim oblastima, ali se ovde radi o ljudima koji se nisu ni potrudili da nešto osmisle i ponude građanima. Ponudili su mržnju i agresiju, a narod to neće.

Valentina Reković, Pokret 1 od 5 miliona

Od početka višestranačja u Srbiji ne postoje uslovi za fer i slobodne izbore. Opozicija danas žvaće da uslova nema, a nije ih bilo ni dok su neki od njih bili na vlasti. Ipak, istina je da je stanje danas mnogo gore nego tad, činjenica je da vlast zastrašuje narod crnim džipovima, ucenjuje ih radnim mestom, platom, stambenim pitanjima da glasaju za SNS. Mi izlazimo na izbore da zaštitimo svakog ko glasno govori istinu i slobodnom voljom odluči da menja gangsterski sistem zajedno sa mladima i neukaljanima. I podsetiću vas, Srbija je u svojoj istoriji pokazala da može da pobedi diktatorski režim po njegovim nefer uslovima. Uspevala je ranije, uspeće ponovo.

2. Runda

Kome od opozicionih stranaka prognozirate prelazak cenzusa?

Milenko Jovanov, potpredsednik SNS

Ne bih se bavio takvim prognozama, ali mislim da će podrška građana biti obrnuto srazmerna mržnji i nasilju koje političke stranke i njihovi lideri sprovode. Što više razuma, ideja i politike i što manje nasilja i mržnje, to veća podrška.

Valentina Reković, Pokret 1 od 5 miliona

Mi apsolutno očekujemo. Da ne očekujemo, ne bismo se ni kandidovali. Iskreno, ne znam zašto nas non-stop vezuju za cenzus, kao da je to sveta krava. Mi ne razmišljamo o cenzusu, već o cilju, a to je promena sistema. 1 od 5 miliona je jedina organizacija koja ima konkretan plan i program, ali i rezultate. Ako uzmemo u obzir šta je opozicija uradila poslednje dve godine, videćemo da 1 od 5 miliona ima mnogo veće rezultate za isti period od svih njih zajedno. Ne razmišljam o drugim organizacijama i njihovim cenzusima, tako da nemam odgovor na vaše pitanje. 1 od 5 miliona usredsređen je na svoj program i cilj, a to je promena sistema. Drugim organizacijama ostavljamo da same smisle svoj program, cilj, i na osnovu toga se bore za izborni rezultat.

3. Runda

S kim biste mogli u koaliciju, ko bi sve došao u obzir za saradnju?

Milenko Jovanov, potpredsednik SNS

Narod kaže „prvo skoči, pa reci hop“. Da vidimo najpre šta narod kaže o svakoj listi ponaosob, a tek onda se može pričati o koalicijama. Mi u SNS smo svesni zadataka koji stoje pred nama i iskušenja koja su pred Srbijom, kao i da se lakše dolazi do cilja kada imate širi društveni i politički konsenzus, nego kada vi gurate u jednom pravcu, a njih dvadeset vas sapliće. Ali, u svakom slučaju i krajnje načelno, saradnja je moguća s onima koji su spremni da nas prate u borbi za snažnu i uspešnu Srbiju.

Valentina Reković, Pokret 1 od 5 miliona

Nije parlament jedina arena gde se bori protiv gangsterske vlasti. Naš pokret je već rekao da je na ovim izborima u koaliciji jedino sa narodom. Nakon izbora krećemo u kreiranje širokog fronta u kom će svoje mesto pronaći grupe građana sa lokala, ali i svaki pojedinac koji želi zajedno sa nama da se bori za promenu sistema.

4. Runda

Da se vi pitate, na koji način biste rešili goruća pitanja, poput kosovskog i ponovo aktuelizovanog crnogorskog?

Milenko Jovanov, potpredsednik SNS

Srbija se i u jednom i u drugom slučaju ponaša strpljivo, ozbiljno i odgovorno i mislim da bi bilo od velike važnosti da se i nakon izbora tako nastavi. Dakle, bez olakog junačenja koje bi došlo na naplatu Srbima koji žive u Crnoj Gori i na KiM, ali i bez ponižavanja i snishodljivosti prema bilo kome i uvek da vodimo računa o realnom odnosu snaga i interesima Srbije i srpskog naroda. Ni za jedno kompleksno pitanje, a oba koja ste naveli to svakako jesu, nema ni brzih, ni lakih rešenja.

Valentina Reković, Pokret 1 od 5 miliona

Ne mogu pregovore da vode, niti mirnom rešenju da doprinesu ratni huškači i ratni zločinci. Moraju se promeniti oni koji sede za pregovaračkim stolom, jer ti ljudi neće rešiti situaciju na KiM, već istu koriste da bi jedan drugom nabacivali voleje kako bi nadalje jačali svoju političku moć. Što se crnogorskog pitanja tiče, mislim da je nužno da sve strane - i predstavnici SPC, i predstavnici protesta, i predstavnici vlade u CG, kao i srpske vlasti - sednu za sto kako ne bi došlo do urušavanja i rušenja srpskih crkava kao što se desilo na KiM, a za to, ako se desi, neće biti odgovoran ni srpski ni crnogorski narod, već samo i isključivo Milo Đukanović.

5. Runda

Ukoliko bi vam se ukazala prilika za ministarsko mesto, koji biste resor najradije vodili?

Milenko Jovanov, potpredsednik SNS

Previše je Srbija ozbiljna država da bi se pozicije u njoj delile zarad ostvarenja nečijih želja. Svestan sam toga da su personalna rešenja zanimljiva javnosti i medijima, ali mislim da je neuporedivo važnije to kakva će se politika voditi u narednom periodu. Zato sam stava da je važno da svi koji podržavamo Vučića i politiku koju je uobličio i definisao damo sve od sebe da se ta politika sprovodi svuda i na svakom mestu, da Srbija nastavi svoj ekonomski rast, da se u Srbiji i radi i gradi, rastu plate i penzije... To je, po mom mišljenju, suština, a to ko će gde da bude je od manje važnosti.

Valentina Reković, Pokret 1 od 5 miliona

Nijedan. Mi ne idemo na izbore zbog ministarske fotelje, nas one ne zanimaju. Napravićemo prostor za stručne i profesionalne ljude. Kao što smo organizovanjem protesta napravili prostor narodu da iskaže svoje nezadovoljstvo i tu smo sliku poslali u svet, tako ćemo izlaskom na izbore osvajati slobodu i praviti prostor neucenjenim stručnjacima, od profesionalnog i ličnog integriteta.

Kurir.rs/Ivana Žigić Foto: Beta/Miloš Miškov, Beta/Luka Filipović

Kurir