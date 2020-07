MILIĆEV O NAPADIMA NA VUČIĆA: Đilas, po ko zna koji put, nevolju naroda koristi za političke poene

- S obzirom da nikada nigde nije uspeo da bilo šta korisno uradi za svoju državu, obrušio se sa najvećim stepenom morbidnosti na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Već odavno je poznato da Đilasu ništa nije sveto, pa ni životi ljudi ugroženih koronavirusom. S druge strane, Vlada Srbije i njen predsednik su dokazali kako se treba boriti za svoj narod i zdravlje celokupnog stanovništva Srbije. Umesto da u toj borbi svi budemo solidarni i maksimalno odgovorni, Đilas, po ko zna koji put, nevolju naroda koristi za političke poene koristeći se najprljavijim populizmom - rekao je Milićević.

Milićević je dodao i da Đilas treba da odgovori na mnoga pitanja.

- Tom dušebrižniku treba postaviti pitanje - šta je to on uradio i čime je dao doprinos u borbi sa virusom. Baš taj Đilas koji optužuje predsednika Srbije je zajedno sa njegovim pajtašem, takođe propalim političarem Boškom Obradovićem pozivao i izvodio ljude na ulice, pravili su performanse pred građanima, kako tobože Obradović štrajkuje glađu. Da ne pominjemo stepen destrukcije i primitivizma koji promovišu Đilas, Obradović i njima slični. Za razliku od Đilasa i njegove političke bratije, Vlada Srbije i predsednik Srbije krajnje odgovorno, posvećeno i beskompromisno se bore za svoj narod i pokušavaju da građane Srbije zaštite od najveće pošasti današnjice – COVIDA 19. To potvrđuju dela i rezultati, to potvrđuje naše zdravstvo sa medicinskim i nemedicinskim osobljem, herojima i i velikanima ovog vremena. Ti ljudi, za razliku od Đilasa zaslužuju svako poštovanje, a Đilasu ostaje da sanja o nekakvoj ekspertskoj vladi i da i dalje tavori i pliva u političkoj žabokrečini u koju je sam sebe upleo lažima i klevetama koje danas iznosi na najmorbidniji način - rekao je Milićević.

