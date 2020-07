UBICA OPOZICIJE: Dragan Đilas uništio DS, pa sad rastura Jeremićevu stranku

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Vuka Jeremića i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju (SZS) u Skupštini Beograda Nikola Jovanović podneo je ostavku na stranačke funkcije. On bi, kako saznaje Kurir, uskoro trebalo da pređe u Stranku slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, koji je i lider SZS. Ovakvim zbivanjima Đilas je samo nastavio uništavanje opozicije, a sve kako bi on ostao jedini lider na opozicionoj sceni, ocenjuju sagovornici Kurira.

- Đilas i njegovi mediji uništavaju sve koji se s njim ne slažu. Nakon što je dugo radio na rasturanju Demokratske stranke - koja je sada razjedinjena i u njegovom je dužničkom ropstvu - prešao je na partiju Vuka Jeremića. Poznato je, inače, da se Jeremić i Đilas već duže vremena, kao članovi SZS, ne slažu o mnogim pitanjima, često je bilo trzavica među njima... A Nikola Jovanović, iako je u Jeremićevoj stranci, sve vreme je slušao samo Đilasa i njegova naređenja. Na ovo njegovo podnošenje ostavke u NS sigurno je uticao Đilas - priča izvor Kurira.

Dodaje da bi Jovanović sa sobom kod Đilasa mogao da povuče deo članstva NS, što bi za Jeremića bio prevelik politički udarac.

- Ako sve bude po planu, s Jovanovićem će se Đilasu pridružiti i gotovo čitav beogradski odbor Jeremićeve stranke - kaže naš sagovornik.

Politikološkinja Jelena Vukoičić ocenjuje da je očigledno da Dragan Đilas ima želju da dominira na opozicionoj sceni i da bude kontrateža vlasti.

- Nikad mu nije bila želja da bude jedan od više demokratskih lidera s različitim mišljenjima. To se vidi po situaciji u NS i DS, zna se ko stoji iza svega toga... Đilas uništava svoje partnere, jer se svi oni bore za isto biračko telo i prevlast na srpskoj opozicionoj sceni, a ko pobeđuje u ovom trenutku, više je nego jasno - navodi Vukoičićeva i dodaje:

- Dešavanja u SZS ukazuju na to da će tu biti puno lomova, ostavki, prelazaka iz jedne u drugu stranku. Bojkot im je propao i, po svim anketama građana, oni imaju razočaravajuće mali broj potencijalnih birača, a u takvim situacijama ljudi napuštaju brod koji tone.

Kako je došlo do razlaza

Sukob oko Beograda

Nikola Jovanović je s Jeremićem ozbiljno zaratio početkom jula na sednici beogradskog odbora, i to zbog Saveza za Srbiju, čiji je lider upravo Dragan Đilas. Kako je Kurir pisao, Jeremić je tada insistirao da se glasa za to da se rasformira odbornička grupa Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda, čemu se Jovanović oštro usprotivio. Da je to bio jedan od povoda za razlaz, Jovanović je potvrdio i u ostavci.

- Zbog nepremostivih razlika oko daljeg političkog istupa u Beogradu, kao i zbog načina na koji je sazvana zaključena poslednja sednica Gradskog odbora, podnosim ostavku na stranačke funkcije. Smatrao sam da samo jedinstveni nastup opozicije može građanima probuditi nadu, vratiti veru u pobedu i omogućiti promene koje većina naroda priželjkuje - naveo je on.