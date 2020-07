BIVŠI AGENT CIA OTKRIO ISTINU O RASPADU JUGOSLAVIJE: Dobili smo milione, evo kako smo RAZARALI SFRJ

Bivši visoki izaslanik i oficir CIA Robert Baer, ujedno je i autor mnogih dela u kojima je odavao informacije o CIA i o administraciji Bila Klintona i Džordža Buša, zbog čega je nekoliko puta hapšen i privođen.

Lični prijatelj, Mit Vaspurh koji je radio u Senatu i koji mu je davao pojedine informacije je ubijen u hotelu iz sačmare.

Kao visoki operativac CIA radio je na prostoru Jugoslavije u periodu od (1991-1994) i na Bliskom istoku. Robert Baer je učestvovao u nekoliko dokumentaraca na Nacionalnoj Geografiji optužujući vladu Buša za rat zbog nafte.

Intervju je obavljen u Kanadi, gde je promovisao svoju knjigu " Tajna Bele kuće", u Kvebeku. Razgovor se vodio o pozadini rata u SFRJ.

Kad ste stigli u Jugoslaviju, gde je to tačno bilo i koji vam je bio prvi zadatak?

- Stigao sam helikopterom sa još tri agenta. Sleteli smo 12. januara 1991 u Sarajevo. Zadatak nam je bio da pripazimo na navodne teroriste srpske nacionalnosti, koji bi trebali napasti Sarajevo.

O kojim teroristima je reč i zašto bi oni navodno trebali da izvrše te napade?

- O srpskim, dati su nam fajlovi da grupa po imenu "Vrhovna Srbija" planira izvesti bombaške napade na ključne zgrade u Sarajevu zbog želje da Bosna izađe iz tadašnje Jugoslavije.

Da li je takva grupa postojala i šta ste Vi tačno radili u Sarajevu po naradbi komande CIA?

- Takva grupa nikad nije postojala. I nas je centrala prevarila. Imali smo zadatak da upozoravamo i da širimo paniku među političarima u Bosni, jednostavno punili smo im glavu da će Srbi da napadnu. U početku smo i mi prihvatili priču, ali posle smo se malo zapitali. Zašto dižemo paniku kad ta grupa očigledno ni ne postoji?

Kako i kada se završila ta operacija i da li je imala neko ime?

- Za mene se završila nakon dve nedjelje, dobio sam novi zadatak u Sloveniji. Inače operacija je trajala još mesec dana i imala je naziv "ISTINA". Iako je to bilo sve samo ne to.

Kažete otišli ste u Sloveniju, kojim povodom?

- Tamo sam dobio instrukcije da je Slovenija spremna da proglasi nezavisnost, date su nam pare, nekoliko miliona dolara, uz taj novac mi smo finansirali razne nevladine organizacije, opozicione stranke i razne političare koji su raspaljivali mržnju.

Kakvo ste Vi imali mišljenje zbog te propagande od strane CIA, i šta su o tome mislisle vaše kolege?

- Svakako da se zadatak ne odbija od CIA, pogotovo ne tada jer su svi bili nervozni i skloni paranoji! Mnogi agenti i visoki činovnici CIA su nestajali samo zato što su odbili da rade propagandu protiv Srba u Jugoslaviji. Ja lično sam bio šokiran dozom laži naše agencije i političara. Mnogi agenti CIA su radili propagandu a da nisu ni svesni šta rade. Jednostavno svako radi delić priče, i samo onaj ko je sklopio celu priču zna pozadinu a to su političari.

Znači postojala je propaganda isključivo prema Srbima?

- Da i ne. Propaganda je imala za cilj da zavadi države i da se one odvoje od matične Jugoslavije. Morali smo izabrati žrtveno jagnje koje bi bilo krivo za sve. Neko ko bi bio odgovoran za rat i nasilje. Srbije je izabrana jer je na neki način bila naslednica Jugoslavije.

Možete li nabrojati političare koji su u bivšoj Jugoslaviji bili plaćeni od strane CIA?

- Da, mada je to delikatno. Stipe Mesić, Franjo Tuđman, Alija Izebegović, mnogi savjetnici i članovi vlade Jugoslavije, plaćeni su i bili srpski generali, novinari pa čak i pojedine vojne formacije.

Spomenuli ste kontrolu i finansiranje medija, kako je to bilo tačno?

- To se već zna, pojedini agenti CIA su bili zaduženi za pisanje zvaničnih izjava koje bi spikeri čitali na vestima. Naravno spikeri nisu ništa znali, oni su to dobili od svog šefa a on od svog koji je bio naš čovjek. Postojao je jedan zadatak za sve, a to je da se kroz televiziju širi mržnja, nacionalizam i skroz su se isticale razlike među ljudima.

Šta mislite generalno zašto se Jugoslavija raspala, to jest, zašto je Vaša vlada imala želju da to uradi?

- Sve je jasno, ljudi koji su nekad huškali na rat a ujedno i pripovedali o miru sada su vlasnici kompanija koje eksploatišu razna rudna bogatstva i slično. Jednostavno, napravili su od Vas robove, vaši ljudi rade za džabe i taj proizvod ide u Nemačku i Ameriku, oni zarađuju. A Vi još na kraju morate da otkupite i uvezete ono što ste sami napravili, pošto nemate novca, morate se zadužiti, to je čitava priča sa celim Balkanom.

Niste bili na Kosovu aktivni kao agent CIA, ali da li je i tu bilo nekog pritiska od strane Amerike?

- Kako ne. Kosovo je oduzeto iz dva razloga, prvo zbog rudnih i prirodnih resursa a drugo, Kosovo je vojna baza NATO-a. U srcu Evrope je njihova najveća vojna baza.

Imate li poruku za ljude iz bivše Jugoslavije?

- Imam. Neka zaborave prošlost, ona je iscenirana i lažirana. Izmanipulisani ste, oni su dobili šta su htejli i glupo je da se vi još mrzite, morate pokazati da ste jači i da ste shvatili ko je sve napravio. Ja se iskreno izvinjavam. Zato dugo vremena i otkrivam tajne CIA i Bele kuće.

