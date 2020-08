ORLIĆ: Hajкa na srpsкi Teleкom je motivisana novcem

Hajka na srpski Telekom, koju sprovodi tajkunsko – lopovski bivši režim pod komandom žutog tajkuna Dragana Đilasa, očigledno je motivisana novcem. Namere da se poslovanje Telekoma ugrozi, njegova vrednost uruši, a potom ova firma baci u čeljusti tajkuna nameračenih da ostvare monopol na srpskom tržištu po svaku cenu, došle su kao posledica činjenice da – ti tajkuni danas Telekom više ne mogu da čerupaju. A umeli su, još kako. I baš zato što misle da su tada prošli nekažnjeno, danas se ponovo iživljavaju nad imovinom i novcem svih građana Srbije. Toj bahatosti se jednom mora stati na put. Zato tražim od nadležnih organa: hitnu istragu organizovane pljačke Telekoma od strane Đilasovog kartela. Pljačke koja je teška više od 30 miliona evra, naravno – narodnih para.

Upravo toliko su obrnule Đilasova firma „Dajrekt medija“ i njena zavisna društva kroz „poslovne“ šeme sa Telekomom Srbija i njegovim kompanijama u regionu – gle čuda, baš u vreme kada je žuti tajkun bio na vlasti. Samo u periodu od 2004. do 2007. direktno je iz Telekoma Srbija Đilasovim firmama plaćeno više od 4,3 miliona evra za „marketinške usluge“. Telekomove kompanije u Crnoj Gori i BiH su od 2007. do 2012. platile „usluge“ firmama pod kontrolom ovog tajkuna u vrednosti većoj od 8,1 miliona evra. I kao da je sve to malo, kompanija srpskog Telekoma u BiH je, u istom periodu, omogućila povlašćeni zakup medijskog prostora ponovo Đilasovim firmama: u vrednosti od 17,2 miliona evra, ali po ceni od tek 12 miliona, poklonivši tako kroz „popust“ skoro 5,2 miliona evra tajkunskoj „sirotinji“ koja se u silnim milionima prosto davi.

Ovo je sve novac naše nacionalne kompanije, dakle novac građana ove zemlje. I ovo je istina o čerupanju Telekoma i isisavanju miliona koji tim građanima pripadaju u privatne džepove razbojnika na političkim funkcijama. U aranžmanima kakvih nije bilo nikada pre Đilasovog dolaska na vlast, niti nakon što je tu vlast on izgubio, kroz „popuste“ kakve su dobijale samo njegove firme i niko drugi, ovaj novac građana Srbije završio je u večito nezasitim kandžama šefa žutog kartela. Institucije ove zemlje pred tim građanima imaju obavezu: da ovaj mulj konačno razgrnu i najzad utvrde odgovornost za očiglednu pljačku.

Jer dok se to jednom ne dogodi, uništitelji Srbije i tajkunske derikože se očigledno neće zaustaviti. Nastaviće da ruše sve što ne mogu više da pljačkaju direktno, ne libeći se da sruše čak i celu Srbiju u svom paklenom pohodu na vlast, moć i narodnu kasu. Da li će pojedini nosioci pravosudnih funkcija najzad početi da se bave svojim poslom, ili će ćutanjem i dalje dokazivati vernost bivšem režimu koji ih je i izabrao na funkcije? Ovo pitanje danas postavlja cela pristojna, odgovorna i poštena Srbija. Mada uvek uljudna i često tiha, ona je u ubedljivoj većini, i zato odbija da ćuteći posmatra dok joj grabljivci ponovo spremaju omču. Nju tajkuni ne mogu ni da zastraše, ni da pokore, ma koliko silni i bogati bili. Njanu su snažnu volju osetili već mnogo puta, krajnje je vreme da osete i njene zakone.

Kurir.rs

Kurir