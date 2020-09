VUČIĆ: Sporazum dokaz promene odnosa SAD prema nama i našoj zemlji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da je sporazum koji je potpisan u Vašingtonu dokaz promene odnosa prema nama i našoj zemlji, koju Srbi treba dobro da upamte i zahvale Donaldu Trampu i njegovom timu.

Istakao je da Amerika poštuje sve na šta stavi svoj potpis, a upitan da li će to važiti i ako dođe do promene administracije u Vašingtonu - izrazio je uverenje da do toga neće doći.

Međutim Vučić je ukazao da je u SAD trenutno sve sem laka atmosfera, dodajući da nikada nije video prazniji Vašington.

"Vlada čudna situacija, ali verujem da će Amerika kao najmoćnija zemlja sveta ubrzo izaći iz toga i nastaviti da se razvija", kazao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

