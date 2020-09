VARHEJI: Predsednik Vučić me je obavestio o važnim sastancima i sporazumima potpisanim u Vašingtonu

"Veliko hvala komesaru za susedsku politiku i proširenje Oliveru Varheiju na značajnoj podršci koju EU pruža kroz ekonomski, politički i vrednosni doprinos napretku Srbije. Posebno hvala komesaru na tome što mu nije teško da čuje i sasluša predstavnike Srbije, ma kako to nekome čudno zvučalo. Veoma dobar razgovor." - Predsednik Vučić sa evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejiem.

