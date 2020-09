PRIBIĆEVIĆ U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Ako Tramp odluči da Balkan uđe u EU, to će se i desiti

Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Berlinu i Londonu i nekadašnji pomoćnik ministra spoljnih poslova, izjavio je u emisiji „Usijanje“ na TV Kurir da je sporazum u Vašingtonu najznačajniji srpski spoljnopolitičkom potez u poslednjih deset godina.

"Očigledno da su obe strane došle znajući da će teme biti ekonomske i tu nema dileme. Ekonomske stvari su suština toga i sporazum je izuzetno dobar za našu stranu. I kad su u pitanju Gazivode, mini-šengen, infrastruktura... to su sve odlične stvari. Ima tu nekih stvari koje očigledno nisu pregovarane i koje su bitne za američku stranu", rekao je Pribićević.

"U celini gledano, ovaj sporazum predstavlja jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih poteza u poslednjih 10 godina", izjavio je Pribićević.

On je objasnio da je "pitanje Jerusalima", zbog koga se digla velika buka u javnosti, da mnogi analitičari smatraju da je Trampova odluka da preseli ambasadu u Jerusalim "kruna njegove spoljne politike".

"Tramp je u nizu tačaka prekinuo sa politikom svojih prethodnika u prethodnih 100 godina. On se opredelio za odnose između država, a ne organizacija", objasnio je on.

"Svi američki predsednici od II svetskog rata su imali pitanje premeštanja ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, ali niko nije imao dovoljno hrabrosti da napravi taj korak i izađe u susret svom ključnom savezniku. Tramp je prvi predsednik koji se odlučio na taj korak, a sledila ga je samo Gvatemala. Paragvaj je pokušao, a kako sam pratio otišao pa se vratio. Australija je bila blizu da učini taj korak pa nije. Češki predsednik Zeman je sad nama čestitao, ali se ni ona nije odlučila. Francuska i Nemačka su bile odlučno protiv, a Boris Džonson je rekao da oni imaju problem sa tim", objasnio je on.

Pribićević je objasnio da je naša odluka bila hrabra, ali i rizična.

"Hrabra je zato što se svrstavamo uz Gvatemalu i približavamo SAD-u. Ali ima i nekoliko rizika. Prvi je EU, koja je već reagovala tim povodom. Postoji potreba našeg usaglašavanja sa EU, a po ovom pitanju ga nemamo. Drugi problem je muslimanski svet, koji neće sa oduševljenjem primiti ovakvu odluku. Ali naša strana nije mogla da izbegne ovu odluku predsednika najmoćnije sile sveta. Ali da li je mogla da ode iz Vašingtona? Nije mogla. I teško možete da odbijete najmoćniju silu", objasnio je Pribićević.

Ali on smatra da je ovaj sporazum u našem interesu zbog Kosova.

"Ko je taj koji može da reši Kosovo? Amerika. Da li je EU mogla? Da je mogla ona bi ga rešila 20 godina. Kina je veoma daleko, Rusija nije prosto u prilici i nema ekonomsku snagu da bude prisutna. Dakle, Amerika je jedina sila a naš interes je da se približimo sili koja je bila negativna prema nama. Ali sada se stvari menjaju", kaže Pribićević i dodaje da, ipak, nema govora da će oni odustati od nezavisnosti Kosova.

Ali, dodaje Pribićević, ovim sporazumom Srbija je učinila "veliku uslugu" predsedniku Trampu.

"Ovo nije promena strateškog pravca naše zemlje i on je ostao isti, a to je EU. I po meni to je jedini ispravan pravac. Iako na prvi pogled naša pozicija u EU slabi, uz jaku podršku Amerike naša pozicija je jača", objasnio je Pribićević.

On je dodao da su Bugarska i Rumunija ušle u EU uz podršku Amerike, iako njihove ekonomije nisu bile jake.

Pribićević smatra da se ništa značajno neće dogoditi sa sporazumom u Vašingtonu, čak i ako Donald Tramp ne bude reizabran za predsednika.

"To nije utakmica gde mi gubimo sve ili ništa. Pitanje je šta će biti, a u vezi svih važnih stvari spoljne politike SAD nema povratka na liberalni svetski poredak. Svet se promenio, a Bajden i da hoće ne može da ga vrati nazad. U tom smislu, na pitanje šta će biti - ništa posebno! Da li će neko insistirati da idemo iz Tel Aviva u Jerusalim, videćemo. Ali ako Tramp ostane, onda tu nema dileme i ide se u Jerusalim", kaže Pribićević.

"Ako Tramp bude izabran i SAD odluče da je ovaj region bitan za njih da uđe u EU, nemam dileme da će se to desiti. Da li će se do tada rešiti kosovsko pitanje? Pa ne na način da Srbija sve izgubi i nema ništa. To je više nemoguće, i to pitanje se mora rešiti da obe strane budu zadovoljne", rekao je on.

