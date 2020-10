LJILJANA SMAJLOVIĆ: Šolakova Junajted grupa neće da pokaže presudu, ali želi da joj verujemo!

Predsednica suda časti UNS Ljiljana Smajlović ocenila je juče da je „veoma razočarana“ što su N1 i Nova objavili saopštenje o presudi suda u Cirihu u sporu vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka protiv Pinka, Informera i Studija B, a da građanima nisu rekli da „presudu nisu ni videli i da nemaju pojma šta se na suđenju događalo“, preneo je UNS.

Na pitanje Nove S šta je sporno u tome što su N1 i Nova S preneli saopštenje Junajted grupe u kojem se kaže da je sud u Cirihu nepobitno utvrdio da je došlo do povrede prava ličnosti suvlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka, Smajlovićeva je rekla da tu ništa nije sporno, ali da je „onda red da se kaže, bez obzira na to što je to vaš gazda, mi nismo imali uvid u ovu presudu, mi ne znamo šta ovde piše, ko se pojavio na sudu, koji su bili argumenti“.

- Ima u kodeksu novinara Srbije rečenica gde piše da je uređivačka politika samostalna i da ne mogu interesi gazda da diktiraju uređivačku politiku - rekla je Smajlovićeva i dodala:

- Ako nećete da se zna ništa o toj presudi, zašto birate ono što vam odgovara i samo to plasirate u javnost i uskratite gledaoce za informaciju da tu druga strana nije pristupila.

UNS je, kako se navodi na njihovom sajtu, od Junajted grupe zatražio na uvid presudu kojom su osuđeni mediji, ali su oni obavestili „da presudu zatražimo od suda u Cirihu, koji nam je odgovorio da presudu ne može da dostavi zbog zaštite privatnosti“.

