DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Umalo Dačića da zarazim koronom, bili smo zajedno kad sam saznao da sam pozitivan

Lider Jedinstvene Srbije i poslanik Dragan Marković Palma nikoga nije ostavio ravnodušnim kada je usred Narodne skupštine rekao da je imao koronu, ali da ju je preležao za samo 40 minuta. U intervjuu za Kurir priča kako je saznao da se zarazio i kakva je bila bolest, ali otkriva i kako će da se ponaša kada mu je novi šef u parlamentu Ivica Dačić, dugogodišnji prijatelj i koalicioni partner iz SPS. Tvrdi da još ne zna ko će iz njihove koalicije biti ministar, a da on za državu Srbiju radi „kako okreneš“, i sa funkcijom i bez nje, te za sebe ne merka ministarsku fotelju.

foto: Ana Paunković

Vaš koalicioni partner Ivica Dačić postao je šef parlamenta, kako se vama čini taj izbor?

- On je počastvovan jer je to druga funkcija po značaju u Srbiji. Imajući u vidu da je Srbija u veoma teškom trenutku, nije dovoljno praviti kontakte samo sa stranim ministrima i ambasadorima, treba praviti kontakte i sa parlamentima drugih važnih zemalja. Jer se u parlamentu donose odluke. To je prava funkcija za Dačića. On je jedan od najpoznatijih svetskih lidera, i dok je bio šef diplomatije, u saradnji s predsednikom Aleksandrom Vučićem, čak 18 država je povuklo priznanje nezavisnosti Kosovu. I to je uspeh.

Dačić će vam odsad biti i šef u Skupštini.

- Ja ću, da bih se javio za reč, da dignem dva prsta i da kažem „Dozvolite, predsedavajući“ pre nego što počnem. Ma on je mnogo dobar čovek i mi se nikada nismo posvađali, a od 2008, znači čak 12 godina, partije su nam u koaliciji. I znate šta, mi smo imali vlast! A znate da naš narod kaže: Dajte čoveku vlast, pa ćete videti kakav je. Mi smo pokazali kakvi smo - da nas interesuje Srbija, državni rezultati i da pomognemo građanima. Meni su ranije nudili da budem ministar, ali ja nisam prihvatio jer hoću da radim dobro za Srbiju bez ministarske funkcije. Ne treba mi fotelja da bih nešto dobro radio.

foto: Ana Paunković

Kažete „nudili su ranije“... Da li vam se sada nudi mesto ministra i da li može da se govori o resorima koje će koalicija SPS-JS voditi?

- Verujte da ne znam. U ovom trenutku ne znam koliko resora će naša koalicija imati, niti ko će biti ministar.

Vi sebe isključujete?

- Ja radim za Srbiju kako god okreneš.

Na prvoj sednici ste toliko nahvalili Dačića da se čak hvatao za glavu i rekao: „Palma, bolje nemoj više da me hvališ...“

- Ta moja izjava je najcitiranija od svih političara. Čak 52 medija su objavila tu moju izjavu. Šta je poenta - ja nisam ništa lagao. Sve je tako bilo. On je čovek koji nije materijalista, kog pare ne interesuju. On je stvarno imao dva para pantalona i jedne pantalone su bile sa džepovima na levom i desnom kolenu, i to onako za šrafcigere i motocangle. Ja sam ga više puta zafrkavao: „Je li, Ivice, jesi li ti električar pa te pantalone nosiš?“ Ali ne krasi čoveka odelo, nego ga krase dela i šta ima u glavi. Ja ne delim muškarce na lepe i ružne, delim ih na one sposobne, manje sposobne i one koji ne znaju gde je levo.

Kakav je Dačić?

- Pa naravno, sposoban. A otkad je postao ministar, morao je da putuje, obilazi države i ne može u jednom teget odelu da ide i da se u jednom slika non-stop.

Da li je sada dobar?

- To je bonton. Mora da se poštuje bonton i da se bude u formalnoj garderobi kad su zvanični sastanci.

foto: Printscreen Parlament.rs

Pominjali ste da ste imali koronu 40 minuta. Kako je to moguće? Da li ste se testirali?

- Da, da, bio sam na testu. Meni se javila ta temperatura i za 40 minuta skroz prošla, ali sam ja ipak uradio test. Dačić i ja smo se tog dana vraćali iz kampanje iz Zrenjanina. I meni stiže poruka da sam pozitivan na koronu. Ja dam Dačiću telefon i kažem mu: „Vidi šta piše.“ On uzme telefon u ruke, a ja se baš tad setih, pa rekoh: „Gde ti dadoh telefon, držao sam ga u ruci, telefonirao, sad ću virus da prenesem na tebe! Da te zarazim koronom!“ Mi smo baš tad hteli da svratimo da jedemo u jednoj kafani, ali sam odmah sve napustio i otišao u izolaciju. Onda se testirao i Dačić, i ništa. Negativan. Sreća.

Korona tek dolazi, zaraženih je sve više...

- Da, ali sad treba da se fokusiramo da se život nastavi, deca moraju da idu u školu, ljudi na posao, da se privreda neometano nastavi, jer su država i predsednik Vučić pomogli tri meseca po 30.000 i dva meseca po 18.000, i to je pomoć koja je bila od ogromnog značaja, za svaku pohvalu, ali toga više nema i život i privreda moraju da idu dalje. Zato i lekari neka manje plaše narod na konferencijama, a više da zastupaju pozitivan stav. I kad smo kod lekara, ja sam ispred Jagodine obezbedio donatore i u Grčku ću da vodim 600 lekara, 400 iz Jagodine i 200 iz Beograda, samo da se otvore granice.

MIĆKO ME IMITIRAO ZBOG KOVIDA U 21. minutu korone sam se tresao, u 39. znojio, u 40. prošla foto: Damir Dervišagić Jeste li videli kako vas je imitirao Mićko Ljubičić upravo zbog toga što ste rekli da ste imali koronu 40 minuta? - Mićko je 10 minuta pričao o meni. I tako sam i imao koronu, baš kao što je on opisao: u 21. minutu sam se tresao, u 39. preznojio, posle 40. minuta sve prošlo. Ma ja mu ne zameram, to je šaljivo. Pa toliko je bilo karikatura o meni...

