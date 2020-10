NAKON 20 GODINA VEČNI MINISTAR NIJE VIŠE U VLADI! Održao reč, postoji više razloga za to, A DVA SU KLJUČNA

Mandatarka za sastav nove Vlade Srbije otkrila je imena svog kabineta, a mnogima je pored imena Tomislava Momirovića zapalo za oko da posle skoro dve decenije Rasim Ljajić nije među ministrima.

Lider SDPS Rasim Ljajić održao je svoju reč i nakon 20 godina neće više sedeti u ministarskoj fotelji.

foto: Zorana Jevtić

Što praktično znači da prvi put posle 20 godina u izvršnoj vlasti neće biti Rasima Ljajića.

Podsetimo Ljajić je prvi put za ministra i to u Vladi SRJ izabran 2000. godine nakon petooktobarskih promena.

Tada je izabran za saveznog ministra za nacionalne i etničke zajednice.

Zatim je bio u koordionacionim telima Vlade Srbije za Preševo, Medveđu i Bujanovac, kao i za KiM.

Obavljao je i funkciju ministra za ljudska i manjinska prava, ministra za rad i socijalnu politiku, ministra spoljne i unutrašnje trgovine, a bio je i potpredsednik Vlade kao i šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

U svojoj ranije datoj reči da neće više biti ministar Ljajić je rekao:

– Postoji više razloga za to, a dva su ključna. Prvi je činjenica da sam pre dve godine to najavio i nekoliko puta ponovio. Drugi razlog su učestale optužbe mojih političkih oponenata i ovdašnje opozicije da sam u svakoj Vladi i da sam večni ministar – rekao je on i dodao da je jedan od retkih ministara koji je izašao iz Vlade, a da nije oteran.

Kada je reč o tome čime će se baviti dalje Ljajić je rekao da ima mnogo planova, a posebno će se, kako je rekao baviti jačanjem njegove stranke i njene infrastrukture.

Kurir.rs/Objektiv.rs

Kurir