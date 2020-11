ZORANA MIHAJLOVIĆ PONOVO ISPROZIVALA DIREKTORA SRBIJAGASA: Ne može Bajatović da se bogati, a država da siromaši

Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović tvrdi da je izbacivanje direktora „Srbijagasa“ Dušana Bajatovića sa sastanka u Vladi Srbije bio čin patriotizma!

Objašnjavajući nesvakidašnji incident, ona za Kurir naglašava da je energetika sektor u kojem država i građani treba da zarađuju na tome, a ne da se na tome bogate pojedinci.

Sve sam rekla

- Znam da će biti raznih napada na mene i pokušaja medijskih manipulacija. Na to sam navikla, jer dok se ja protiv toga borim, mislite li da će taj neko tek tako to da pusti i ćuti, a ugrožena mu je zarada? Važno je da građani veruju u Vladu Srbije i u mene, koja ću nastaviti da se borim za ovaj sektor i da ga učinim vodećim u Srbiji, jer je to u interesu naše zemlje i naših građana. Što bi se reklo, sve sam rekla. Zaista me ne zanima ko je direktor. Kao potpredsednici Vlade i resornoj ministarki rudarstva i energetike dužnost mi je i patriotska obaveza da radim u interesu svoje države i naših građana - poručila je ministarka.

Ona kaže i da neće da krije da ima mnogo problema u „Srbijagasu“, posebno njegovim ćerkama firmama - „Transportgasu“, „Gastransu“, „Sogasu“...

Socijalista zanemeo

- Interes je samo jedan: energetska stabilnost Srbije. I to važi za svako preduzeće, EPS, EMS, Resavicu i ostale. Energetika treba da nam donese dobitke i profit, a ne gubitke. Ovo je sektor s mnogo potencijala, država treba da zarađuje na tome, a samim i tim i građani, a ne da pojedinci zarađuju i bogate se, a energetika da siromaši, jer onda siromaše i država i građani - upozorila je naša sagovornica.

Da podsetimo, ministarka je u subotu na sastanku s direktorima javnih preduzeća izbacila Bajatovića zbog nepoštovanja institucije Vlade Srbije, pa je on u pratnji obezbeđenja morao da napusti salu. Direktor „Srbijagasa“, inače kadar SPS, ni juče nije odgovarao na naše pozive.

Već primenjivala slične metode Izbacivala i zaključavala Mihajlovićeva nam je otkrila i da je ranije primenjivala slične metode sa saradnicima koji su bili bahati: - Smešno je da neko misli da je sve namešteno. Obezbeđenje uvek stoji ispred sala kad su veliki sastanci. Čovek je rekao da neće da izađe. Pa ne mislite valjda da je trebalo da ga ja izbacim? Uostalom, nije prvi put. Imala sam neke koji nisu hteli da rade, već su prebacivali odgovornost uvek na drugog na sastancima. Lagali i jedni i drugi, pa sam ih ostavljala da sede u sali zaključani dok se ne dogovore.

