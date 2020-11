ZORAN ĐORĐEVIĆ (SNS): Sanda Rašković Ivić ponaša se kao nadrilekar, mora da bude krivično gonjena

Sanda Rašković Ivić koja sebe naziva lekarkom i političarkom, u svoj potpis može da doda i nadrilekar, nakon šokantne i neistinite tvrdnje da je predsednik Aleksandar Vučić primio hiperimuni gamaglobulin kako bi bio zaštićen od korona virusa, poručio je član predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Đorđević.

Kako kaže, osim što je njena izjava krajnje netačna, nebulozna i zlonamerna, ona je i opasna ali ne po predsednika već po građane Republike Srbije.

“U situaciji kada se ceo svet bori protiv korona virusa, kada se traži adekvatan medicinski način da se stane na put zarazi, ona navodi određeni hiperimuni gamaglobulin koji navodno može da pobedi Covid-19.

Čak je i Svetska zdravstvena organizacija upozorila, na kako kažu trolove koji šire teorije zavere u vezi sa korona virusom i neispitanim sredstvima lečenja.

Ona laže narod najpre da je Vučić zaštićen, stvara netačnu sliku kako je on bahat i samo misli na sebe, ali i obmanjuje da postoji adekvatan lek protiv zaraze. Smatram da je to dovoljno osnova da bude krivično gonjena”, kaže Đorđević.

Prema njegovim rečima ovo je pokazni primer kako opozicija zamišlja da dodje na vlast, uz pomoć laži, izazivanja panike i manipulisanja gradjanima. “ Aleksandar Vučić ne smatra sebe privilegivanim u odnosu na građane Srbije, on se prvi zalaže za to da najkvalitetnija vakcina dodje do naših stanovnika kako bi oni koju su u najrizičnijim grupama i na prvoj liniji fronta borbe protiv Covida bili bezbedni. Sve drugo je neistina”, rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima naši gradjani znaju da su predsedniku zdravlje i napredak našeg naroda prioritet i da će nastaviti da se bori za to na svim frontovima.

Kurir