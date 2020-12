BOŽIĆ U SKUPŠTINI: Da li N1, Nova S i Sport klub plaćaju naknadu REM?

BEOGRAD - Zamenica šefa poslaničke grupe SNS Sandra Božić postavila je danas poslaničko pitanje da li N1, Nova S i Sport klub plaćaju nadoknadu REM-u i da li se ti kanali emituju u inostranstvu i gde.

- Da li je to Luksemburg ili Slovenija? Ako se emituju, da li se ti isti nepromenjeni sadržaji reemituju u kablovskim mrežama u Srbiji ili se u Srbiji naknadno prekrajaju i razlikuju od svog izvornog emitovanja, pitala je Božić Ona je pitala i da li je REM do sada tražio od operatora SBB da sankcioniše i iz mreže islkjuči one kanale koji krše zakone Srbije.

Zatražila je od REM-a da saopšti precizne podatke koliko je država oštećena zbog toga što dvadesetak kanala Junajted grupe godinama ne plaća pretplatu.

Poslanica SNS je postavila i pitanje u vezi sa emitovanjem predizbornih spotova, koje je REM zabranio, a čija je poruka da se bojkotuju izbori, navodeći da su oni 402 puta emitovani na Nova S i N1, te dodala da bi Agencija za sprečavanje korupcije trebalo da se pozbavi načinom na koji su spotovi plaćeni.

- Pitanje za REM, s obzirom da su zabranili spot, šta je to što su drugo preduzeli? Da li su određene radnje uputili tim televizijama? Na koji način i da li su ih sankcionisali, pitala je Božić.

