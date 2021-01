VULIN TRAŽI UKIDANJE ANONIMNOSTI NA MREŽAMA: Sve što hoćete da kažete, a vi to i potpišite i stanite iza toga

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ponovio je danas da se zalaže za ukidanje anonimnosti na društvenim mrežama, koja je po njegovoj oceni, dovela do toga da "najgore u čoveku bude slobodno, javno, bez kazne i osude".

Kako kaže, oni koji na društvenim mrežama skaradnim imenima nazivaju trogodišnje dete predsednika Srbije Aleksandra Vučića treba da stanu iza tih navoda i pokažu ko su i kakvi su ljudi.

"Dugo se zalažem za to da se na društvenim mrežama, sa kojih je krenulo puno zla i mržnje, ukine anonimnost. Sve što hoćete da kažete, a vi to i potpišite i stanite iza toga, poručio je Vulin, saopštilo Ministarstvo.

On kaže i da malo koja porodica u Srbiji, kao porodica Aleksandra Vučića "zna šta je mržnja i kakvi neljudi stavljaju njihovo ime u usta".

"To nije politika, žustra i verbalna rasprava u parlamentu, to nije povišen ton u argumentovanoj raspravi, to je primitivna mržnja, koja će jednog dana trogodišnjem detetu biti pročitana. To ne može da bude nešto dobro i ne sme da bude nešto što je nekažnjeno, poručio je Vulin.

Navodi da nije stvar u tome da se resursi policije troše na takve ljude.

"Obično kada ih policija privede i pronađe, kažu to je bilo u afektu, bio sam pijan, ne znam šta sam radio. Niko ne stane iza gadosti i gluposti koju je napisao. Da nije bio anoniman, on to ne bi ni uradio. Uvek ćemo tražiti, sankcionisati, kažnjavati, ali zašto kada možemo vrlo jednostavno da rešimo problem. Potpiši ono što misliš, kaže Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir