VUČIĆEV ODGOVOR: Mafija neće stati, uradiće sve da štite oteto. Pogrešio sam za neke ljude, nisam želeo da verujem da su takvi!

Istražni organi u Srbiji pronašli su još jedno osakaćeno telo u oduzetim telefonima kriminalne grupe Veljka Belivuka, otkrio je sinoć predsednik Srbije tokom radne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima i poručio da će država istrajati u borbi protiv mafije.

Predsednik je, za TV Pink, kazao da mafija neće stati, da će učiniti sve, pa i pokušati da sruše njega sa vlasti, kako bi zadržala oteto i ono što je stekla kriminalnim aktivnostima. On je dodao da su mnogi ljudi pomislili da su mnogo bitniji od države i da mogu da rade šta god hoće.

- Uvek ima stranog uticaja, to bez toga ne može i ne ide. Mafija neće stati, uradiće sve da štite oteto. Pogrešio sam za neke ljude, nisam želeo da verujem da su takvi - rekao je predsednik i poručio: Moja poruka glavosečama i kriminalcima, svima koji nam truju decu drogom: možete da radite šta god hoćete, ali vam ja savetujem da pronađete najbolje rešenje u pokušaju da me sklonite na neki drugi način. Zato što vam se neću pokoriti, i boriću se protiv mafijaša, tajkuna, kriminalaca i lopova. I garantujem našem narodu da ćemo se izboriti s njima. Iseći ćemo mafijašku hobotnicu i poseći ćemo one koji misle da mogu da vladaju Srbijom, i to za tuđ račun i za tuđe interese - naglasio je Vučić.

Neće na poligraf

Predsednik je podsetio i na slučaj Gorana Papića, bivšeg zamenika načelnika SBPOK, koji se slikao u „ferariju“ od 400.000 evra, i otkrio čije je to vozilo.

- Nije problem ako neko pošteno zaradi i kupi takav auto. Ali je problem ako je taj „ferari“ izvesnog Bajramija, koji sa Naserom Keljmendijem diluje drogu. Postavlja se pitanje šta srpski policajac radi u kolima jednog Bajramija - kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao i da je sasvim jasno zašto su mnogi u poslednje vreme, poput Vladimira Vuletića, Dijane Hrkalović i Slaviše Kokeze, odbili da budu saslušani na poligrafu i istakao da u borbi protiv organizovanog kriminala neće biti nedodirljivih, već da će akcija biti dugotrajna, ozbiljna i oštra.

- Svi kao hoće, a kad dođu onda odbiju. Evo, Vuletić je ceo dan pričao da će ići na poligraf, a onda kad je trebalo on je odbio, isto tako i Hrkalovićeva - rekao je Vučić.

Razgovori sa narko-dilerom

Predsednik je takođe kazao, po pitanju prisluškivanja njega i njegove porodice, da su postojali ljudi koji su trebalo da ga zaštite, a to nisu uradili. Vučić je odgovarajući mafiji upitao i da li pojedini čelnici opozicije kriju novac u ofšor zonama, na Mauricijusu, u Švajcarskoj i drugim zemljama, a na optužbe Marinike Tepić, rekao je da je hiljadu puta razgovarao sa Mišom Vacićem, i da se javljao i ljudima koji su gori od njega, poput Vuka Jeremića i Dragana Ðilasa.

- Oni su danas priznali da je njihov najveći politički protivnik nezakonito prisluškivan. Ali ja imam kontrapitanje. Da li ste mesecima razmenjivali informacije sa jednim pančevačkim narko-dilerom? Svaki dan. Ja tu gospođu, koja je zaposlena u firmi Dragana Ðilasa, pitam da li je tačno da ima račune na Mauricijusu, imate li račune u Švajcarskoj - zapitao je Vučić i rekao da on nema račune nigde i da kod njega nema kriminala.

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima od juče do 12. marta, posle čega će od 12. do 14. marta boraviti u zvaničnoj poseti Kraljevini Bahrein. Vučić će se sastati sa šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom i sa brojnim drugim zvaničnicima. U Bahreinu će se sastati sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isa al Kalifom i drugim zvaničnicima.

O optužbama Miodraga Dake Davidovića DAKA ME NAPADA ZBOG ÐUKANOVIĆA foto: Printscreen Pink Vučić je, povodom optužbi kontroverznog crnogorskog biznismenaMiodraga Dake Davidovića, koji je bez ikakvih dokaza rekao da iza atentata na njega i vladiku Joanikija stoji predsednik Srbije, primetio da su to strašne reči i da je to izneo da bi pomogao Ðukanoviću. - Kada su mi rekli da ćemo na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji imati hiljade policajaca, meni nije palo na pamet da kažem da Belivuk sprema atentat na mene. To su strašne optužbe. Što se tiče Davidovića, nije on to govorio zbog sebe. Stvar je u tome što Srbija neuporedivo brže napreduje od svih, i to je koren problema sa kojima se suočavamo i zemlja i ja. On je to rekao da bi pomogao Milu Ðukanoviću. To je toliko glupo i besmisleno, i želim da se zahvalim episkopu Joanikiju što je pokazao ljudskost i korektnost - rekao je predsednik.

Impresivni rezultati SRBIJA NA VRHU foto: Printscreen Pink Predsednik Vučić poručio je sinoć da je ponosan na sve što je učinjeno u poslednjih devet godina u Srbiji, a to je pre svega skok standarda. Sem toga, naglasio je predsednik, vojska je iz pepela prerasla u snažnu silu, a Srbija je sa začelja u regionu došla na vrh kada je o platama reč. - Crna Gora nam je bežala za plate, a sada smo daleko ispred njih. Zaostajali smo 70 evra za BiH. Danas smo 70 evra ispred njih. Kada to vidite, kada vidite da smo prvi po vakcinaciji, da gradimo puteve i bolnice, kada vidite da pokazujemo sposobnost da napredujemo, i držimo se kao suverena zemlja, pa šta mislite kome je u interesu da nas napada - zapitao je Vučić. On je rekao da narod vidi naporan i svakodnevan rad, kao i napredak koji je rezultat tog rada. - Ja sam ostvario najveći deo ciljeva. I ponosan sam na to. Ubeđen sam da ćemo kroz godine ući u udžbenike. Završetak Hrama Svetog Save, novi auto-putevi, bolnice, filmovi u koje ulažemo. Pomažemo našem narodu u regionu. Sada smo ugovorili da bukvalno izdržavamo četiri opštine u Republici Srpskoj: Drvar, Kostajnicu, Dubicu i Nevesinje. Ponosan sam što smo smanjili javni dug, što otvaramo nove fabrike. Neću da dozvolim da mafijaška banda pokvari uspešan put Srbije - kazao je predsednik.

Kurir.rs/ Aleksandar Bečić

Kurir