MOJA PORUKA ONIMA KOJI SEKU GLAVE I UCENJUJU SRBIJU: Pokoriti se neću, boriću se protiv mafije i grobovi moji boriće se!

Vučić je govorio i o poslednjim saslušanjima, kao i novim dokazima do kojih je policija došla u ratu sa mafijom.

- Nemojte da očekujete da u borbi sa mafijom ne dobijete odgovor. Pričao sam ja o tome i kada je Mišković uhapšen, iako nije on rang kao ovi mafijaši, da će ulagati novac u rušenje. A to je sitnica u odnosu na sve ovo. To je sitnica u odnosu na to kada izađete protiv ovih koji skidaju glave. A ne skidaju tako da vas upucaju. Ne možete da zamislite da neko nekome odseče glavu. Mi smo u ovim telefonima pronašli slike još jednog tela, kao i pripreme i svašta. Kako se tranžira i odseca ljudsko meso, odsecaju glave - kazao je on.

- Moja poruka onima koji seku glave i misle da mogu da ucenjuju Srbiju je da se neću pokoriti i neću dozvoliti da su tu mafijaši i tajkuni. Boricu se protiv vas! I grobovi moji borice se..- poručio je.

Predsednik je podsetio i na slučaj Gorana Papića, bivšeg zamenika načelnika SBPOK koji se slikao u ferariju od 400.000 evra, i otkrio čije je to vozilo.

- Ali problem je ako je taj ferari izvesnog Bajramija, koji sa Naserom Keljmendijem diluje drogu. Postavlja se pitanje šta srpski policajac radi u kolima jednog Bajramija. Zato što je država krenula na njih, žele da unište život i meni i mojoj porodici i mojoj deci. Imate bezbroj primera. Od Jovanjice, pa znate sve. U jednom trenutku sam bežao od toga da čujem istinu. Da moji saradnici mogu da budu odgovorni za takve gadosti. Ja već godinu i nešto dana znam sve, ko sa kim sarađuje. I živim sa tim, i ne mogu da vam objasnim koliko se mučim, pošto sam ja te ljude birao - rekao je on.

Kurir.rs

Kurir