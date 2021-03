MOŽE LI SE VEROVATI OVOM ČOVEKU: Đilas po svetu sakrio milione, izbegavao poreze, a obećava građanima kule i gradove!

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izgubio je i poslednje pravo da obećava građanima da će sve procvetati ako bi on došao na vlast, jer je on, kako se sumnja, izbegavao plaćanje poreza, iznosio novac iz zemlje i osnivao firme u ofšor zonama, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako kažu, on bi, u najmanju ruku, morao da se povuče iz političkog života.

Od Mauricijusa do Hongkonga

Novosti su, podsetimo, objavile da Đilas poseduje tri računa - na Mauricijusu, u Švajcarskoj i Hongkongu, na kojima ima gotovo 10 miliona evra, ali i da je to samo vrh ledenog brega, s obzirom na sumnje da je ovaj bivši gradonačelnik Beograda razradio komplikovanu finansijsku šemu kako bi svoje bogatstvo rasporedio na više od 50 računa u čak 17 zemalja sveta. Ministar finansija Siniša Mali najavio je da Uprava za sprečavanje pranja novca pokreće zvaničnu istragu o Đilasovim računima u inostranstvu na osnovu dokumenata objavljenih u medijima, kao i da će tražiti podatke iz zemalja koje se spominju. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da Đilas, posle novih otkrića o njegovim poslovima i računa na egzotičnim destinacijama, nema nikakvu šansu da se svojim političkim stavovima probije do novih slojeva birača.

- Dok se sve ovo ne ispita i dokaže, imamo apsolutno nepoverenje. Niti javnost veruje onome što priča Đilas, niti Đilas veruje onome što čita u medijima koji pišu o njegovim računima. Ovo će se ne samo odraziti negativno na njegov rejting već i na predstojeći dijalog vlasti i opozicije, jer teško da će Đilas biti racionalan u situaciji kada mora da se brani. On ima teret da je bio na vlasti i da je za to vreme imao lukrativne poslove. Kao neko ko pretenduje da bude autentičan opozicioni lider, Đilas je zato u gorem položaju nego što je bio - ocenjuje on.

Politička odgovornost

Osim realne zakonske odgovornosti, politički analitičar Branko Radun za Kurir naglašava i postojanje političke i moralne odgovornosti u slučaju sumnjivog bogatstva lidera SSP.

- Političar pod sumnjom da je utajio porez, izvlačio novac iz zemlje i koji se povezuje s višemilionskim bankovnim računima u svakoj civilizovanoj zemlji bi bio, u najmanju ruku, pod pritiskom javnosti da se ne bavi politikom. U Americi bi tako bilo, jer moralna i politička odgovornost ne mora da ima veze s odgovornošću pred sudom. Njegove poruke su sasvim neubedljive. Reč je o čoveku koji se obogatio dok je bio na vlasti ili bio blizak vlasti. Ne zaboravite da je on od 2004. godine bio na različitim javnim funkcijama - napominje Radun.

I dalje bez objašnjenja Vređa novinare, beži od poligrafa Nakon obelodanjivanja dokumenata o milionskim računima u inostranstvu, Đilas je pokazao da mu je jedina odbrana da još agresivnije nego do sada vređa novinare koji ga o tome pitaju. Osim što je drsko odbio da odgovara na novinarska pitanja, on je ovih dana u svojim javnim nastupima pokazao i da nije spreman da ide na poligraf i objasni sve okolnosti u vezi sa sumnjama da je iznosio velike svote novca iz zemlje, izbegavajući tako plaćanje poreza u Srbiji.

Zorana Mihajlović Građani već rekli šta misle o Đilasu Potpredsednica Vlade i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović rekla je da su građani Srbije već jednom rekli šta misle o Draganu Đilasu kao političaru i dodala da iza njegovih obećanja ne stoji nikakav program osim napada na političke protivnike. - Jasno je da Đilas pokušava da skrene pažnju sa drugih pitanja koja se vezuju za njegovo ime, a kojima treba da se bave nadležni organi.

