ĐORĐEVIĆ ZA KURIR O PODRŠCI ANDREJU VUČIĆU: MAJICU SAM JA OSMISLIO, UNIKAT JE! Podsmevaju mi se jer ne razumeju lojalnost

Zoran Đorđević, član Predsedništva SNS i direktor Pošte Srbije, nedavno je objavio fotografiju na kojoj nosi majicu sa likom Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, i njegovog brata Andreja Vučića, a što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama. Tviteraši ne prestaju da dele pomenutu sliku, a Đorđević u razgovoru za Kurir pojašnjava zašto je obukao majicu, ali i odakle mu ona.

- Majicu za koju me pitate i koja je, kako kažete- izazvala brojne različite, pa i uvredljive komentare - sam ja osmislio i zamolio neke prijatelje da je proizvedu u jednom jedinom unikatnom primerku. Tekst koji je na njoj - Srbije je večna, dok su joj deca verna - datira iz 1937. i bio je jedna od ideja i poruka Srpskog kulturnog kluba, koji je, da podsetim, okupljao brojne srpske intelektualce tog doba, kao što su Slobodan Jovanović, Dragiša Vasić, Vladimir Čorović, Vasa Čubrilović, Justin Popović, da pomenem samo neke... To je, pre svega, izraz moje lične, simboličke podrške prijatelju, Andreju Vučiću, u borbi koju sada vodi sa bolešću, ali i izraz podrške predsedniku Aleksandru Vučiću, za sve ono što čini za Srbiju i za sve građane Srbije, upravo u skladu i sa porukom oko koje su se okupljali najumniji Srbi u Srpskom kulturnom klubu - kaže Đorđević za naš medij.

Ovaj član Predsedništva SNS još dodaje da je to najmanje što je mogao da učini u ovom trennutku kada nam je, kako kaže, potrebno državno i nacionalno jedinstvo.

- Ne samo da ne vidim ništa sporno u ovom mom gestu, već naprotiv- smatram da je to najmanje što sam mogao da učinim u ovom trennutku, u kome nam je preko potrebno državno i nacionalno jedistvo, saglasnost oko minimuma državnih i nacionalnih interesa i stvarna i iskrena podrška svim naporima koje državno rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, ulaže u to da Srbija krupnim koracima ide napred, na svim poljima - ističe Đorđević, kao i: - Na uvrede, podsmehe, zlurade komentare i mržnju, naročito pripadnika bivšeg režima, ne bih se obazirao ovom prilikom, naročito stoga što je to jedino što umeju i znau i za šta su - u svom neradništvu, lenjosti, lopovluku i jalovoj bezidejnosti- sposobnosti, osim možda, da i sami proizvedu neku majicu, na kojoj bi sigurno pisalo: Mrzim Vučića, ili, Srbija do Mauricijusa, ili, Prodajem Srbe i Srbiju, ili, Hoću vlast bez izbora. Lopovi, bez časti i morala, teško mogu da razumeju šta je to iskreno prijateljstvo i šta lojalnost i odanost prijateljima zaista znači i sobom podrazumeva. Ne razumeju, niti će ikada razumeti.

