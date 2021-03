VUČIĆ O DIJALOGU SA PRIŠTINOM: Zadovoljan sam reakcijom EU na izjave Kurtija, morali da reaguju

BEŠKA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, odgovarajući na pitanje novinara kakva je sudbina Vašingtonskog sporazuma posle izbora Aljbina Kurtija za predsednika vlade privremenih institucija u Prištini, da Srbija uvek poštuje potpisane sporazume i da je uvek spremna za dijalog.

"Što se tiče Srbije, ona uvek poštuje potpisane sporazume, a ako neko kaže da ga ne interesuje Zajednica srpskih opština već da ga zanima zajednica opština između Rugove i Šare, onda je jasno da taj ne želi dijalog", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje. Poručio je i da će Srbija sa uvek biti spremna za dijalog i kompromise, ali ne i za ucene i pretnje.

Zadovoljan reakcijom EU, morali su da reaguju...

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan reakcijom EU na izjave Aljbina Kurtija o principima vođenja dijaloga sa Beogradom. On je pri tom primetio i da je Unija morala da reaguje, jer u suprotnom kako kaže, dijalog, ako Kurti zaista misli sve što je rekao, ne bi imao smisla, "Čekaćemo još malo, da vidimo da li će čovek malo da se upodobi, da razume šta su obaveze Prištine. Ako to ne bude hteo, takođe, hvala. Mi ćemo biti spremni za dijalog, a on ako hoće - hoće, ako neće - ne mora", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Vučić je poručio da Priština svoje obaveze mora da ispuni. "Bez ispunjenja obaveza, može samo da mašta o glupostima koje izgovara", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

