PREMIJERKA ANA: Vakcinacija je pitanje nacionalne bezbednosti, niko se ne sme igrati i ugroziti je širenjem lažnih vesti i panike

BEOGRAD - Vakcinacija je pitanje nacionalne bezbednosti i nema važnije teme od tog procesa, izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i poručila da se niko time ne sme igrati i širenjem lažnih vesti i panike pokušavati da ugrozi stepen imunizacije.

Povodom hapšenja pojedinih ativaksera koji se su oglašavali na društvenim mrežama, Brnabić je na TV Pink rekla da su lažne vesti o vakcinaciji nešto što građane može koštati života.

"Ako je i jedna osoba koja je razmišljala da se vakciniše i čula laži pa od toga odustala i umrla, to je krivično delo. Moramo ozbiljno da se se bavimo ovom temom, ovo je pitanje nacionalne državne bezbednosti", rekla je Brnabić.

Navela je da je na poslednjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost osnovna tema bila vakcinacija, a da se o tome razgovaralo i u Skupštini Srbije.

Premijerka je odbacila navode da je predsednik Aleksandar Vučić antivakser, istakavši da je on jasno pozvao građane na vakcinaciju i da je najavio da će se uskoro vakcinisati.

"Vučić je zeleo da se vakciniše u trenutku kada znamo da imamo dovoljno vakcina. On sada otvara drugi krug masovne imunizacije. To će nam pomoći da dođemo do kolektivnog imuniteta", kaže Brnabić. Pozivajući se na podatke iz Izrela, ona je rekla da je dovoljno je da se vakciniše 56 odsto punoletnog stanovnoštva da bi se dostigao kolektivni imunitet.

"Nadam se da ćemo doći do toga do kraja juna i da ćemo moći da nastavimo normalan život", navela je predsednica Vlade Srbije. Podsetila je da se ona prva vakcinisala, a da su to učinili i drugi zvaničnici.

Povodom ulaska pojedinih bolnica u kovid sistem, Brnabić je rekla da je zbog toga važno da postoje mere.

"Razumem da je ljudima svega dosta, ali uvek moramo da razmišljamo i o zdravstvenim radnicima u kovid zonama koji su pod ogromnim pritiskom. Moramo da im pomognemo da bi oni mogli da zaštite živote građana. Zato su važne mere", rekla je Brnabić.

Navela je da bi u Srbiji, kad ne bi imala vakcine, dobar informacioni sistem za prijavljivanje za vakcinaciju i mere za sprečavanje širenja korona virusa, broj novozarežnih bez sumnje bio veći od 10.000 dnevno.

Predsednica Vlade Srbije kaže da su nam vakcine pomogle, da su nas spasle i pomogle u tome da nemamo toliko restriktivne mere kao u Evropi, odnosno da nemamo zabranu kretanja i da privreda može da radi.

