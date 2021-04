SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ: Slobodan Milošević nije bio suicidalan! Bio je svestan da će otići u Hag

Serija "Porodica" pomerila je sve granice, a komentara na društvenim mrežama je sve više. Ima nekoliko svedoka koji su prisustvovali celom tom hapšenju Slobodana Miloševića u vili Mir. Jedan od njih je i Slavica Đukić Dejanović, savetnica u Vladi Srbije.

Otkrila nam je da li je serija Porodica verodostojno prikazala poslednja tri dana Slobodana Miloševića pred hapšenje i ko je ustvari u celoj situaciji ispao heroj.

-To je bio jedan od izuzetno značajnih i istorijskih događaja za budućnost građana naše zemlje, naravno da se sa mnogo emocija sećam tih noći, događaja i dana. Ono što je činjenica, da serija koja je aktuelna upravo reaktivirala emocije kod najvećeg broja građana i učvrstila ih u stavovima koje su na saznajnom i emotivnom planu imali i tada. Interesantni su mladi ljudi koji su tada bila deca, kako oni doživljavaju ovu priču- rekla je bivša ministarka.

Đukić Dejanović kaže da su scenaristi, umetnici i svi uključeni u projekat "Porodica" imali umetničku slobodu, kao i da je zadovoljna korekntošću igranog sadržaja.

Kada je reč o relanosti sa stvarnim događajima i likovima, članica SPS-a navodi da je odudaranje posebno vidljivo u ličnosti Slobodana Miloševića.

"Distinkcija postoji, posebno kada je u pitanju predsednik Milošević. Nisam imala utisak da mi nešto smeta, ali ono što je bilo istina je da Slobodan Milošević apsolutno nije bio suicidalan, Slobodan je bio svestan, on je potpuno anticipirao budućnost i Hag. Milošević nikada pred nama nije opsovao. Za očekivati je čovek u takvim okolnostima, kada je on egzistencijalno ugrožen, kada preti opasnost njegovoj porodici, da sve kočnice popuste i da bude takav, ali on nije bio takav.. Bio je poprilično trezven i on je vrlo dozirano tu svoju doziranost širio na članove svoje porodice", rekla je ona.

