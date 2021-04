BAJATOVIĆ PRIZNAO, A NIJE NI TREPNUO: Zarađujem i više od 30.000 evra, a nemam gde da ih potrošim!

Dušan Bajatović, generalni direktor "Srbijagasa", kazao je jutros u Jutarnjem programu na TV Prva, da zarađuje i više od 30.000 evra mesečno!

- Što se plate u Srbijagasu tice, ona je 1.420 evra, ostalo su primanja iz stranih kompanija, kojih ima dosta - kazao je Bajatovic na pocetku intervjua za Televiziju Prva.

Na pitanje kako komentariše da zaraduje 30.000 evra mesečno, Bajatović je rekao da je to i malo više. Takode, odgovarajuci na pitanje na šta potroši taj novac, izjavio je "ni na šta". I dok većina ljudi krije da novac daje i u humanitarne svrhe, ovaj socijalista je to podvukao tokom razgovora. - Meni najmanje trebaju pare. Trošim na sve ostale, pomažemo, ima dosta humanitarnih aktivnosti - naveo je i dodao: - Zaista imam mnogo funkcija, morate svašta da poradite.

Prvi čovek "Srbijagasa" je rekao da se trennutno bave završetkom Balkanskog toga kroz Srbiju, kao i da su se "specijalizovali" za procese eksproprijacije koje su se nemalo puta pokazale kao problem prilikom velikih projekata. Prema njegovim rečima, Srbija će od 1. oktobra postati tranzitna zemlja za snabdevanje gasom Mađarske i srednje Evrope.

- Mislim da će u prvoj godini to biti 6,5 milijardi kubnih metara, potom 8,5 milijardi, potom 10 milijardi kubnih metara iz pravca Srbije. Završavamo gradnju kompresorske stanice, to bi trebalo da bude gotovo u junu-julu mesecu - precizirao je. Bajatović je procenio da će interkonekcija Dimitrovgrad-Sofija biti gotova u junu sledeće godine, i dodao da ćemo još videti kakva će konkurencija biti i kolike količine gasa će odatle dolaziti. - Što se tiče gasovoda Beograd-Banjaluka, 'Srbijagas' će pomoći oko eksproprijacije, i bilo bi dobro ako bismo to mogli da uradimo pre izgradnje autoputa do Beograda, jer bi bilo jeftinije - kazao je Bajatović. Dodao je da bi trebalo da se počne sa izgradnjom gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica, i najavio da će se raditi trasa od Leskovca do Vranja.

Kurir.rs

Bonus video:

00:20 JEZIVA NESREĆA NA PUTU OD PANČEVA ZA OPOVO: Dvoje poginulo kod Glogonja, autom sleteli s puta i udarili u drvo