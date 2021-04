MILOŠEVIĆ NE SME ŽIV U HAG, OTRUJTE GA! UPRAVNIK CZ PROGOVORIO: Mira klečala i molila ga da ide na lečenje! SPREMILI I KRIVCA!

Bivši predsednik SRJ i Srbije Slobodan Milošević trebalo je da 2001. godine bude otrovan u Centralnom zatvoru, neposredno pre izručenja Haškom tribunalu, otkrio je tadašnji upravnik CZ Dragiša Blanuša.

- Priča da će Miloševića pokušati da putem hrane ili slično otruju pokazala se istinitom. Iz veoma pouzdanih izvora sam saznao da je to trebalo da se desi na sledeći način: da se on otruje, a da se ja i ljudi oko mene proglasimo krivima zbog nesavesnog vršenja službe. Kome je to išlo u prilog, vi procenite sami - ispričao je Blanuša u emisiji Mire Adanje Polak na RTS.

Lečenja na VMA

On je objasnio i kako je njegov tadašnji pritvorenik, zbog lažnih vesti da je na samrti i posle silnih ubeđivanja supruge Mire Marković, jedva pristao da ode na preglede na VMA, u apartman u kojem se i Tito svojevremeno lečio.

- Onda se uključuju i svi ostali, dolazi istražni sudija, tužilac, Mira Marković, dolazi čitava ekipa sa direktorom "Dedinja" sa svim aparatima da ga pregledaju. On leži opušteno. Ovima sa "Dedinja" kaže: "Vi se sklonite, s vama neću da razgovaram." Mira klekne pored kreveta i počinje da ga moli: "Pa nećeš valjda da mi umreš ovde." On onako leži: "Ma neću ja nigde." I tako posle nekoliko ubeđivanja njegove supruge, on kaže: "Dobro, idem na VMA, ali da me isključivo prate upravnik i radnici obezbeđenja" - svedoči tadašnji upravnik CZ, uz opasku da je dan pre toga s Miloševićem merio pritisak u njegovoj ćeliji i da se ispostavilo da ima viši pritisak od njega.

Preterana nežnost

On pamti i neobičan detalj iz lifta VMA:

- Dok smo silazili dole do vozila, Milošević se loše osećao i bio je u invalidskim kolicima koja je gurao službenik zatvora. U tom teretnom liftu pored mene je bila Mira i u jednom trenutku naslonila mi je glavu na rame i rekla: "Hvala vam mnogo što ga čuvate".

Prema rečima Blanuše, preterane nežnosti bilo je i tokom njenih poseta Miloševiću.

- Mira je svaki dan u posetu dolazila u 12 sati i zadržavala se sat, sat i po. Kada ona zakasni zbog prevoza ili ne znam čega, onda je on bio jako nervozan. Ti susreti su bili sa puno nežnosti, sa tepanjem... Hoću da kažem da je bilo i preterane nežnosti. Ona je njega držala za obraze, on je nju držao za obraze, sa poljupcima ruku, tepanjima "mili moj" - ispričao je Blanuša.

"Porodicu" dvaput gledao Voleo bih da upoznam Raleta Milenkovića foto: Aleksandar Jovanović Blanuša kaže da je dva puta odgledao seriju "Porodica", u kojoj ga glumi Radoslav Rale Milenković: - Događaji u vili Mir pretpostavljam da su prikazani tačno, kako su ih neposredni učesnici upamtili. Moram da kažem da su malo pogrešili kod upravnika zatvora, ja sam malo viši. Inače, tog glumca obožavam i voleo bih da ga upoznam. Sve ono što je on odglumio i taj deo serije, sve je potpunu tačno.

Kurir.rs