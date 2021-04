MINISTAR MALI ŽESTOKO ODGOVORIO: Đilas i Nikezić ne mogu da podnesu napredak Srbije

Ministar finansija i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali danas se osvrnuo na najnovije, kako je ocenio, sumanute tvrdnje Dušana Nikezića, portparola lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa.

Mali u saopštenju dostavljenom medijima ističe da negiranjem neosporne činjenice da se Srbija poslednjih godina gradi, Đilas i njegovi zaposleni u "kompaniji" SSP žele da poruče građanima Srbije da ne treba da veruju svojim očima.

"U starom maniru, ovaj dvojac koji na sreću građana pripada političkoj prošlosti, pokušava ponovo da svojim sumanutim saopštenjima ubedi narod u njihovu fantaziju. Iz ovoga je jedino jasno da ne mogu da podnesu ekonomski i infrastrukturni uspeh Srbije, kojom ne vladaju i nemaju više mogućnost da kradu", rekao je Mali, reagujući na današnje optužbe Nikezića u vezi sa rastom javnog duga Srbije.

Da je do njih, kaže, ne bismo mogli da pričamo o osam auto-puteva u izgradnji u Srbiji do kraja ove godine, već bismo i dalje živeli u zemlji u kojoj hiljade ljudi gubi posao, gde se zatvaraju fabrike, gde privreda ne funkcioniše.

Mali je ocenio da je Nikezića najverovatnije zabolelo pitanje koje je juče postavio - da li se seća koliko je on zadužio i uništio Srbiju, imajući u vidu da je najskuplja obveznica koju je Srbija izdala bila u njegovo vreme i vreme njegovog poslodavca Dragana Đilasa.

"Nije problem i da ponovim - sa tim novcem niste izgradili auto-put kojim možete da se ponosite u Srbiji. Za Mauricijus, Švajcarsku, Hongkong nisam upoznat! Iza vas je nažalost ostalo veliko - NIŠTA i prazna državna kasa. S jedne strane prepuni računi Dragana Đilasa, a s druge strane Srbija pred bankrotom. Takvo stanje smo mi zatekli i još uvek vraćamo dugove koje ste napravili", rekao je on.

Mali je podsetio da u septembru dospeva 700 miliona dolara duga po osnovu obveznica koje su emitovane 2011. godine po stopi od 7,25 odsto - što je dug koji je, kako je objasnio, Nikezić ostavio građanima Srbije.

"Tu obveznicu smo od 2019. godine dva puta prevremeno otplaćivali, da bismo se rešili ovako skupog duga i smanjili pritisak obezbeđivanja sredstava za otplatu istog u jednoj od težih godina za nas, kada treba da podržimo našu ekonomiju više nego ikada", naveo je on.

Mali se osvrnuo i na Nikezićevu kritiku po pitanju izbora izvođača radova.

"Nisam primetio da građanima Srbije smeta mreža puteva koji su izgrađeni i koji se grade po Srbiji, niti da im smetaju izvođači koji časno, na korist naših građana završavaju ugovoreni posao", naveo je Mali.

Kaže da je ljudima koji žive u ovoj zemlji najvažnije da znaju da država misli na njih, da putnom i železničkom infrastrukturom poboljšavamo kvalitet života, ali i dovodimo investitore u našu zemlju.

"To znači nova radna mesta i rast životnog standarda, to znači bolju budućnost Srbije. Nisam primetio ni da su se građani bunili zbog odlične saradnje sa NR Kinom, koja ovom dvojcu smeta, posebno ne zbog medicinske podrške koju imamo od njih od početka pandemije, i zbog dovoljnog broja vakcina koje smo od njih nabavili", naveo je on.

Ministar je podsetio da je cilj još veće ulaganje u kapitalne investicije, koje u ovoj godini čine 7,2 odsto BDP-a.

"Građani treba da znaju da je udeo kapitalnih rashoda u BDP-u 2010. godine iznosio 3,2 odsto BDP-a, 2011. taj procenat je bio 3,1 odsto, a 2013. godine samo dva procenta BDP-a. S druge strane, 2019. godine udeo kapitalnih rashoda u odnosu na BDP je bio 4,9 procenata, a sada izdvajanja dosežu 7,2 odsto BDP-a, što su najveća izdvajanja za kapitalne investicije u novijoj istoriji", naglasio je Mali.

Dodao je da se nastavkom velikih ulaganja za kapitalne investicije sprovodi program "Srbija 2025".

Mali kaže da su pored izgradnje auto-puteva i mostova, izdvojena značajna sredstva i za izgradnju kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, za igradnju modernizaciju i opremanje železnice, za izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže širom Srbije.

Duboko je, kaže, ubeđen da građani znaju da prepoznaju da država sada više nego ikada ima sluha za potrebe građana.

"Ali, u njihovo vreme, to je bilo upitno. Kada Nikezić već hvali svog šefa Đilasa, što onda ne pomene da je ostavio dug Gradu Beogradu od 1,2 milijarde evra, što je 630 evra po glavi stanovnika. Da ne pominjem i druge promašene investicije - Pazl grad, lažnu replike Terazija, činjenicu da je izgubljeno oko 6,5 miliona evra na rekonstrukciji Bulevara kralja Aleksandra..., ali i to da je očigledno da se u njegovo vreme nije razmišljalo o civilizacijskim potrebama građana, poput kanalizacione mreže, vodovoda", rekao je on.

Dodao je da je bezbroj primera bezobzirnog trošenja i krađe novca građana u njihovo vreme.

"Znate kako naš narod kaže - čega se pametan stidi, time se budala hvali. Smatram da je dalji komentar na izjavu Đilasovog portparola nepotreban", naveo je Mali.

On je dodao da je zadovoljan radom državnih organa, koji se bave istragom računa Dragana Đilasa širom sveta, koja sve više unosi nemire u redove, kako kaže, "kompanije" SSP.

