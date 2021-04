SKUPŠTINA: Danas međustranački dijalog bez stranaca, instalira se nova oprema! DAČIĆ: U rezoluciji EP ima materijalnih neistina

BEOGRAD - Danas će u Narodnoj skupštini biti održan međustranački dijalog bez prisustva stranaca, a verovatno će, kako je juče rekao, učestvovati i predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.

Kako Tanjug saznaje, zbog međustranačkog dijaloga se instalira potpuno nova oprema u maloj sali skupštine, tako da će svaki narodni poslanik imati i svoj laptop i moći će da govori sa svog mesta.

Predsednik parlamenta Ivica Dačić ranije je rekao da je na sastanak pozvao stranke koje ne žele posredovanje evroparlamentaraca, zatim one koje žele da učestvuju na oba dijaloga, kao i predsednika Srbije i najveće stranke Aleksandra Vučića.

Pored predstavnika vladajuće koalicije Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, kao i SPAS-a Aleksandra Šapića, tom dijalogu će se, kako su ranije najavili, odazvati i lider DS S Miloš Jovanović, te zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj.

Stavovi DS S i SRS o mešanju stranaca, kako kažu, u unutrašnje stvari Srbije su poznati. Ima i onih koji su najavili učešće u razgovorima na "oba koloseka", a među njima su Dosta je bilo Saša Radulović, lider Dveri Boško Obradović, kao i kopredsednica Stranke moderne Srbije Tatjana Macura. Predsednik Dveri Boško Obradović rekao je za Tanjug da će oni tražiti direktne pregovore između vlasti i bojkot opozicije. Kako je objasnio, sa jedne strane SNS, SPS i SPAS, a sa druge DVERI, NS, ŠP, DS i DJB.

Dačić: U Rezoluciji EP ima materijalnih neistina

Dačić je ukazao da je rezolucija od nacrta do konačnog teksta pretrpela dosta izmena i da je na nju uloženo više od 400 amandmana tako da je na kraju dobijen tekst koji se u bitnim ocenama razlikuje od prvobitnog predloga.

Dobro je, rekao je Dačić, to što je EP u značajnom delu svoje rezolucije konstatovao napredak reformi u Srbiji posebno u delu ekonomskog razvoja, regionalne saradnje, dijaloga sa Prištinom, položaja nacionalnih manjaina. Reč je o oblastima koje su od ogromnog značaja za ukupan proces evropskih integracija, ali i za punu reformu našeg društva. Možemo biti zadovoljni konstatacijom EP da se u tim oblastima u Srbiji mnogo radi i brzo napreduje , rekao je Dačić. On je poručio da je važno da se prati realno stanje u Srbiji i da je Narodna skupština otvorena za razgovore.

Bilčik: Ne dolazimo u Beograd sa gotovim rešenjima

Izvestilac Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i jedan od posrednika u međustranačkom dijalogu između vlasti i opozicije u Srbiji rekao je danas da EP ne dolazi u Beograd sa gotovim rešenjima.

Najbolje je da vi pokušate da pronađete najbolje rešenje i da unapredite uslove za političku konkurensntost , rekao je Bilčik na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije kojoj je prisustvao onlajn. On je ocenio da su evroparlamentarci zaista posvećeni međustranačkom dijalogu, ali je primetio i da je to obostrano i u tom smislu zahvalio svima u Skupštini Srbije koji su se odazvali i učestvovali u bilateralnim konsultacijama.

Fabrici: Brisel podržava međustranački dijalog

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici ocenio je danas da je posredovanje Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu u Srbiji važna inicijativa koju, kako je rekao, članice institucija u Briselu podržavaju. Fabrici je danas učestvovao u radu Odbora za evropske integracije kome je onlajn prisustvovao i izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik.

Fabrici je zahvalio odboru za evropske integracije što je, kako kaže, bio aktivan u prethodnoj godini i ocenio da je razmatranje izveštaja Evropskog parlamenta dobra praksa. "Mi podržavamo rad parlamenta i parlament je taj koji je snažan glas i koji ubrzava proces evropskih integracija. Imali smo posetu predsednika Aleksandra Vučića Briselu, ta poseta je takođe bila dodatni podsticaj da idemo u istom pravcu i da zajendo radimo na evropskim integracijama", rekao je Fabrici.

Nedimović: Važan dijalog, na vlast se dolazi samo izborima

Funkcioner SNS Branislav Nedimović izjavio je danas, povodom početka međustranačkog dijaloga, bez stranih posrednika, da je važno da se vodi dijalog i da svi pokušaju da uđu u parlament, ali samo na izborima i nikako drugačije.

"Svi propisi po kojima smo igrali na ovim izborima su iz 2008. i 2009. godine i oni koji su ih donosili se bune protiv toga. To je kao da sami na sebe vičete ispred ogledala", rekao je Nedimović za TV Prva.

On je rekao i da je SNS najjača politička organizacija, ne samo u Srbiji već i na Balkanu, i pobedila bi političke protivnike po pravilima koja god oni žele, i to, kako kaže, ne zato što su bahati i osioni, već zato što imaju politiku i vode računa o građanima.

"Poslednje dve nedelje sam po selima Kragujevca, znate li kada je neko od te opozcije bio u Rogujevcu, Maloj vrbici... Ne sećaju se ljudi. Morate da se bavite ljudima", rekao je Nedimović.

Vučević: SNS ima spreman tim, nema tabu tema za dijalog

Srpska napredna stranka ima spreman tim za međustranački dijalog o izbornim uslovima, izjavio je danas potpredsednik SNS Miloš Vučević i naglasio da se naprednjaci ne ustručavaju da razgovaraju o svim temama, ali bez ucena i pritisaka. Vučević je kazao da za SNS nema tabu tema i da može da se razgovara i svemu, vodeći računa o Ustavu i zakonima Srbije.

"Da čujemo mišljenja svih učesnika, ali da ne može niko spolja da presuđuje", rekao je Vučević za TV Prva, On je podsetio da je do izbora oko 10 meseci i smatra da ima dovoljno vremena za dijalog koji se vodi na dva koloseka, ako, kako kaže, postoji volja svih stranaka i ako dijalog nije put da se izbegnu izbori. "Verujem da imamo vremena i da pre svega možemo da uredimo našu kuću i da taj dijalog ne bude ad hoc u predizbornoj godini nego da bude u kontinuitetu i da se vrati tamo gde treba, a to je parlament", rekao je Vučević.

(Kurir.rs/Tanjug)