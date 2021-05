SINIŠA MALI ZA KURIR: Ne provodim s decom onoliko vremena koliko bih želeo, ali me razumeju! Kad ste ministar morate biti dostupni

Srbija je u ovim teškim, kriznim vremenima pokazala da je tu za svoju privredu i građane. Država je preuzela najveći teret krize i usvojila i sprovela tri obimna paketa podrške privredi i građanima koja su ukupno vredna oko osam milijardi evra. Sprečeno je zatvaranje fabrika i proizvodnih pogona, sačuvana je likvidnost privrednih subjekata, sprečena su masovna otpuštanja, očuvan je životni standard građana Srbije, navodi u intervjuu za Kurir ministar finansija Siniša Mali.

- Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije koje su sprovedene prethodnih godina, kada smo podigli ekonomiju iz pepela, sada smo imali sredstva i mogućnosti da pomognemo i privredu i građane, kako bi oni što manje osetili teret krize i zaista sam ponosan na to - navodi on.

Počelo je prijavljivanje građana za 60 evra pomoći od države, a najavljeno je i dodatnih 50 evra za penzionere, kao i 60 evra za nezaposlene. Ono što je i prilikom prošle isplate državne pomoći većinu građana najviše interesovalo jeste da li datum isplate zavisi od datuma kada su se za nju prijavili. Objasnite nam kakva će biti dinamika isplate, u kom periodu će novac biti isplaćen svima?

- Prijava građana za pomoć države od 60 evra, to jest dva puta po 30. evra, počela je 28. aprila na portalu Uprave za trezor, i trajaće do 15. maja. Takođe, od 5. maja će početi sa radom i kontakt-centar preko kojeg će građani moći da se prijave za ovu vrstu pomoći. Prvih 30 evra će biti isplaćeno u maju, a drugih 30 evra u novembru. Samo da podsetim da penzioneri, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ne moraju da se prijavljuju, već će im pomoć biti automatski uplaćena. Što se tiče dinamike isplate, penzionerima će prvih 30 evra biti isplaćeno u četvrtak, 6. maja, a primaoci socijalne pomoći i lica u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija novac će dobiti 7. maja. Isplate za ostale građane će početi 12. maja, a očekujem da će sve biti završeno za otprilike osam dana, tačnije do 20. maja. Da podsetim i da će penzioneri u septembru dobiti dodatnih 50 evra, dok će nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje zaključno sa 15. aprilom 2021. dobiti dodatnih 60 evra u junu. Naši sugrađani na Kosovu i Metohiji, kako punoletni, tako i deca, dobiće po 100 evra pomoći, dok će nezaposleni na Kosovu i Metohiji dobiti po 200 evra. Te isplate će biti započete 17. maja. Takođe, 10. maja će biti isplaćena polovina minimalne zarade za april, za sve privredne subjekte koji su se prijavili za tu vrstu pomoći. Pomoć za hotelijere je već isplaćena.

foto: Privatna arhiva

Ima i onih koji kritikuju ovu državnu pomoć, pa tako iz opozicije kažu da će građanima ovaj novac presesti jer će, kroz razna poskupljenja i državne namete, sami otplaćivati tu bespovratnu pomoć. Kako to komentarišete?

- Što se tiče opozicije, znam da je njihov posao da kritikuju. Ali te kritike nemaju osnova i građani Srbije to znaju. Da li Srbija ima jedan od najboljih rezultata kada je reč o privrednom rastu u 2020. u Evropi? Ima. Da li je nezaposlenost zadržana na nivou pre pandemije? Jeste. Da li je poboljšan kvalitet života građana? Jeste. Prosečna neto zarada je u 2020. povećana za 9,4 odsto nominalno, odnosno 7,7 odsto realno i iznosila je 60.073 dinara, a prema podacima i početkom 2021. nastavljen je rast zarada. Da li sve ovo znači da prebacujemo teret krize na građane? Mislim da je odgovor više nego jasan i da je optužbe opozicije suvišno komentarisati.

Kazali ste ovih dana da je Srbija „od potpunog ekonomskog kraha i zemlje na rubu finansijskog kolapsa stigla do stabilne ekonomije, lidera u regionu i države koja beleži najveće stope rasta u Evropi“. Ukratko, kada bi vas neko iz sveta zamolio za tajnu uspeha ovih rezultata, šta biste rekli?

- Do uspeha nije lako doći, naprotiv. Svaki pravi uspeh zahteva trud, rad, odricanje, posvećenost, istrajnost. Nekada se moraju doneti neke teške odluke, sprovesti nepopularne mere. Ali mora se preseći i ići napred. Srbija je 2012, 2013. bila zemlja na ivici finansijskog kolapsa, trebao nam je samo milimetar da u potpunosti potonemo u taj ekonomski ambis. Ali odgovornom i ozbiljnom ekonomskom politikom i merama fiskalne konsolidacije, Srbija je, vođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, uspela da se uzdigne iz te provalije i da od zemlje sa začelja Evrope postane regionalni lider i centar ovog dela Evrope.

foto: Marina Lopičić

Hoćete li uskršnje i prvomajske praznike provesti radno ili ćete pak sebi dati oduška i provesti ih s porodicom, prijateljima? Koliko imate vremena za decu, da li oni imaju razumevanja za vaš posao?

- Za vreme praznika ću se truditi da malo više vremena provedem s porodicom, ali ću imati i dosta poslovnih obaveza. Ne provodim s decom onoliko vremena koliko bih želeo, ali oni razumeju zašto je to tako i zaista sam im zahvalan na tome. Kad ste ministar finansija, nemate mnogo vremena za praznike i slobodne dane. Uvek morate da budete dostupni, spremni da reagujete, uvek se može desiti neka nepredviđena situacija, a država i građani ne smeju da čekaju.

Kurir.rs/Ivana Žigić