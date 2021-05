DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM NA USKRS SA SRBIMA U BABINOM MOSTU: Petković najmlađim vernicima podelio uskršnja jaja (FOTO)

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovu i Metohiju Petar Petković pozvao je danas, tokom posete Babinom mostu kod Obilića, srpski narod da opstane na svojim ognjištima i poručio da država Srbija ulaže sve napore da im omogući bolji život.

Petković je u porti crkve Presvete Bogorodice u Babinom mostu razgovarao s vernicima i pozvao na mir i suživot Srba i Albanaca.

foto: Kancelarija za KiM

- Iz mnogostradalnog srpskog sela Babin most, ovde na centralnom Kosovu i Metohiji, čestitam najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs. Vaskrs koji označava pobedu života nad smrću, neka i ovde u ovom prelepom selu označi novi početak i novi život, da više Babin most ne bude poznat po brojnim etnički motivisanim napadima na Srbe, njihovu imovinu i ovu prelepu crkvu, nego da upravo Babin most kao multietničko mesto postane paradigma budućih odnosa srpskog i albanskog naroda - rekao je Petković.

On je najmlađim vernicima podelio uskršnja jaja, prenosi Kosovo onlajn.

foto: Kancelarija za KiM

Poručio je Srbima koji žive u Babinom mostu, da opstanu i ostanu na svojim vekovnim ognjištima, a da će država Srbija učiniti sve da im život olakša, "ne samo kroz finansijske pakete pomoći, ne samo tako što gradi nove bolnice, škole, puteve, nego i tako što brine o njihovoj budućnosti".

- U ovoj porti danas ima više dece nego nas odraslih, to je najbolji pokazatelj da ovo mesto ima budućnost i za tu budućnost zajedno da se borimo - rekao je Petković.

(Kurir.rs/Tanjug)