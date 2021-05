PREMIJERKA BRNABIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Znate koliko je mali Vuk Jeremić u priči o Vranjskoj banji? Ovolicki je!

BEOGRAD - Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovala je danas potpisivanju ugovoru između kompanije Milennium Resorts i američke hotelske kompanije Marriot International o izgradnji hotelskog kompleksa u Vranjskoj banji.

Uprkos tome što je Vranjska banja, nakon više od 30 godina konačno dobila naznake za renoviranje i oživljavanje ovog kraja Srbije, nakon potpisivanja određene medije je zanimao komentar premijerke o navodima Vuka Jeremića da je Vranjska banja prodata ispod cena i optužbama na račun Vlade i ovih kompanija.

Premijerka Brnabić prokomentarisala je ove navode i zapitala se zašto u medijima nema teme da je Vranjska banja 30 godina propadala i bila simbol nesposobnosti države. “Mi smo zvali investitore, vukli za rukav ali niko fizički nije hteo ni da ode do Vranjske banje a kamoli da ulaže novac tamo a još manje da je kupi. Kako biste razumeli, nakon privatizacije 2001. godine investitor je rušio ogradu kako bi uzeo gvožđe iz armature.

Čupali su kablove kako bi uzeli bakar. Nisu nam ostavili ništa uzeli su sve. I danas, kada smo pronašli investitora koji će, ne samo uložiti svoja sredstva u banju već će je i kupiti, javljaju se pametnjakovići da kažu da je ovo prodato ispod cene? Pa ovo nema cenu” naglasila je Brnabić. Što se tiče optužbi Vuka Jeremića, premijerka je rekla da je on toliko mali u ovoj priči koja nije politička igra, već realan život građana Srbije.

foto: Tanjug Printscreen

“Kamo sreće da su Đilas i Jeremić pronašli makar jednog investirtora, koji bi ne za 80, nego za 9, ma za jedan milion evra kupio neku našu banju.. Dragan Djilas može da kupi sve naše banje zajedno I da investira u njih, ako je to toliko isplativo. Ali ne, to nije zanimljivo. Tu nema sekundi, koje se mogu preprodati 10 puta skuplje, mnogo je lakše gledati sa strane i pljuvati, ali to je način funkcionisanja naših političkih neistomišljenika I tako I prolaze. Ja sam kao predsednica Vlade danas ponosna i presrećna, jer su ovo stvari koje menjaju Srbiju” zaključila je premijerka. Milenijum Team će u ovaj projekat uložiti 90 miliona evra i otvoriti 350 radnih mesta u kompleks koji će biti gradjen u 4 faze. Potpisivanju ugovora je uz premijerku prisustvovao I ambasador Sjedninjenih Američkih Država u Srbiji Entoni Godfri.

(Kurir.rs)