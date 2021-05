VUČIĆ DO DETALJA OBJASNIO NAMERE KURTIJA: Kurtijev igrokaz o kosovskom, a ne srpskom nasleđu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je suština poteza premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija "igrokaz" u kome sve vreme govori o kosovskom kulturnom nasleđu i kosovskoj baštini, a ne o srpskom.

Vučić je to kazao povodom pisma koje je Kurti poslao igumanu manastira Visoki Dečani ocu Savi Janjiću, u kojem mu je predočio "posvećenost kosovske vlade u zaštiti kosovskog nasleda svih zajednica na Kosovu".

foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

"To može da bude kosovsko unutar srpskog. To je srpska kulturna baština. To je manastir koji pripada srpskoj crkvi. Slično su radili u Crnoj Gori gde su tvrdili da se radi o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, a ne SPC. To nam isto rade i samo je pitanje kada će da izađu sa nekim svojim Mirašem Dedeićem i da osnuju NVO u njihovoj policiji", rekao je Vučić.

Kako je rekao, radi se o igrokazu prištinske strane i da mu nije jasno kako to javnost ne razume.

"Kurti vam govori ne o srpskom već o kosovskom nasleđu. Manastir Dečani je nasleđe države Kosova. Sva igra je u tome da on priča da voli Srbe, da želi sa Srbima da razgovara da oni lepo žive u nezavisnoj državi Kosovo, ali neće sa Srbijom, jer ona nema šta da traži na Kosovu", objasnio je Vučić.

1 / 9 Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Vučić je konstatovao da razume da tu Kurtijevu igru ne primećuju neki političari, ali ne i da to ne primećuju naši mediji.

"Teško breme je pred nama. Naše sveštenstvo mudro reaguje što ne odgovaraju na svaku provokaciju i što dobro razumeju šta je provokacija. Pred nama je mnogo muka", rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa patrijarhom Porfirijem i episkopima SPC.

(Kurir.rs/Tanjug)