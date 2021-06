VUČIĆ U OBRAĆANJU IZ PREDSEDNIŠTVA: Stefanović ostaje u stranci i vladi do skupštine SNS

BEOGRAD - Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas da su pojedini ljudi iz opštinskih odbora SNS na poslednjoj sednici GO stranke tražili smenu Nebojše Stefanovića i u vladi i njegov odlazak iz stranke, ali da je on bio protiv toga i da će tako ostati do predstojeće skupštine stranke.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je na sednici GO SNS ostavku podneo Nebojša Stefanović, što je suprotno zahtevima odbora SNS za smenu Stefanovićasa ministarske pozicije i njegovo isključenje iz stranke, rekao da je tokom izjašnjavanja odbora po tom pitanju vođena oštra diskusija.

"To su tražili neki ljudi, a ja sam izašao sa drugačijim stavom. Ti ljudi su izneli svoje mišljenje i rekli da su protiv mog mišljenja, ali da imam njihovo puno povrenje da nastavim da vodim stranku do skupštine. Tako da sam kupio vreme tri meseca, pa ćemo da vidimo šta će da bude sve u septembru", naveo je Vučić.

Istakao je da je važano da su opštinski odbori rekli šta misle, iako on misli da oni nisu uvek u pravu, kao što i on nije uvek u pravu.

"Tu smo da korigujemo, ali unutrašnji dijalog postoji u najvećoj stranci, za razliku od pesnica, međusobnog optuživanja za silovanja i najgore pronevere i drugih stvari u nekim drugim političkim partijama", dodao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)