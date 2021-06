PREDSEDNIK SRBIJE: Od šestog postajemo drugi prizvođač bakra u Evropi

BEOGRAD - Samo kada drzava želi ozbiljno da radi, kada se posveti zelenoj agendi na ozbiljan, a ne na propagandistički i populistički način, ona u tome može biti uspešna, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je, u obraćanju građanima, ukazao na uspešnost RTB Bora, rekavši da, od kada je kineski Ziđin preuzeo tu kompaniju, ona uspešna.

Ukazao je da će, vezano za problem vode u selu Metovnici, za čije rešavanje je potrebno 150 miliona dinara investicije, Ziđin obezbediti 120 miliona.

- RTB Bor je pokušao, u vreme vlasti onih koji nas danas kritikuju, privatizaciju tri puta. Tri puta su pokušali i tri puta su pali. A onda su ponudili kikiriki, a mi smo ponudili borski rudnik i bakar, objasnio je on.

Vučić je podsetio da je na kraju 2018.RTB Bor bio sa dugovima koji su za 600 miliona prevazilazili ukupan kapital, bilo je 4.270 zaposlenih.

- Danas imamo 5.723 radnika, što je više od 700 novih radnih mesta, a prosečna mesečna zarada bila je 68.160 dinara, sada je oko 91.000, a do kraja godine biće 91.824 dinara. Bor je grad u Srbiji u kojem cene nekretnina najbrže rastu i gde se najviše prodaje novih, a to je zahvaljujući ovom uspehu, podvukao je on.

U poslovnoj 2018. godini RTB Bor je imao prihod od 336 miliona, a za 2021. godinu projektovani prihod je 876 miliona, što je gotovo tri puta više. Naveo je da su dve kineske kompanije - Hbis Smederevo i Ziđin RTB Bor prva dva među prvih 15 izvoznika Srbije.

- Od šestog proizvođača bakra postajemo drugi u Evropi do kraja godine. Samo je Poljska ispred nas, rekao je on.

Vučić je kazao da se država bori za dobru cenu zemljišta na koje treba da se širi RTB Bor.

- Borimo se za svako selo, za svakog čoveka. Ne slušajte samo one koji pričaju kako je lošiji vazduh. Deset puta je bolji nego što je bio. Na jedan sat bilo problema sa arsenom, dodao je on.

- Napravili smo novu, daleko uspešniju Srbiju. Mi smo uspešni , amo ne treba sebe da lažemo. Moramo da se borimo da radimo, zaključio je on.

