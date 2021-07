UŽIVO! PREDSEDNIK VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Prosečna plata u Srbiji u januaru biće 612 evra, a u Beogradu 770!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je gost emisije "Ćirilica" na televiziji Hepi.

Vučić govori o svim važnim aktuelnim temama, sporu oko naplate bankarskih troškova, novim investicijama, povećanju plata, odnosima u regionu...

Predsednik Srbije je počeo pričom o bankama.

"Ne treba biti naročito pametan pa biti na strani naroda i reći da su banke te koje uzimaju više profita. To nije uvek pametno ponašanje, ja sam se rukovodio nečim drugim", počeo je Vučić.

On je dodao da je namera bila da se zaštiti država.

"Tu najveću korist imaju advokati, a ne građani, odnosno narod, oni koji su najsiromašniji. Ja nemam problem da govorim istinu".

"Ovde nije pitanje samo banaka, tu je i pitanje korporacije za osiguranje stambenih kredita".

"Od 7 miliona ljudi u Srbiji, 7 miliona su predsednici i premijeri, selektori košarkaške i fudbalske reprezentacije".

Predsednik je naveo i primer kada se advokati i ljudi iz pravosuđa dogovaraju da se donose presude protiv države.

"Nisam naročito plašljiv kada su u pitanju advokati".

Predsednik je ponovo istakao da je reagovao u cilju da zaštiti najsiromašnije građane Srbije.

"Meni to sa bankama nisu najvažnije vesti dana, meni su to bile druge stvari - kamen temeljac MTU u Pazovi. To će biti jedna od najznačajnijih fabrika u Srbiji".

"Mi smo danas okrenuli novu stranicu u savremenoj srpskoj istoriji. Danas smo došli do nivoa, u prvom polugodištu imamo uvećani nivo stranih investicija za 18,30 odsto. To je odličan rezultat. Druga vest je da ćemo u drugom kvartalu imati okvirno 15% rasta, to je rekord za Srbiju".

"Razgovarao sam sa Anom i Sinišom tri dana o tome šta da radimo sa minimalcima i platama. Svakako ćemo imati značajno povećanje plata, a želimo da uvećamo i minimalac. Prvi put u istoriji najmanja plata neće biti ispod 300 evra. Očekujemo da pre kraja godine bude više od 35.000 dinara".

"Imaćemo i iznenađenje za penzionere za dva, tri meseca".

"Loša vest je da su ministri potrošili samo 28 odsto budžeta za kapitalne investicije".

"Zamislite, Srbija od pravljenja vunice, koja je takođe važna, sada pravi avionske motore. Kakav je to skok"!

"Četvrti kvartal 2016. i četvrti kvartal prošle godine, duiplirali smo broj zaposlenih u IT sektoru i značajno povećali plate. To nisam ni znao, to mi je Ana rekla".

"U Srbiji ima više investicija nego u ostalom delu regionu zajedno. Mi smo na nivou 60-61 odsto, ostatak regiona 39 odsto".

"Što bi se bilo ko radovao (uspesima Srbije)? Je l' smo naučeni da uvek budemo na repu? Mi decenijama nismo verovali da možemo da pobeđujemo osim u sportu, a sada sami ne verujemo da pobeđujemo u nečemu što život znači. To su tektonske promene. A zašto bi nas neko voleo? Zašto bi neko voleo da budemo ispred njega"?

"Čim kažemo da ćemo da gradimo put, cena ara na Goliji skače za 200 evra, zato što ljudi znaju da ćemo da gradimo, pa Beograđani i Novosađani kupuju placeve".

"Ne brinem za povratak ljudi, nego za natalitet".

"Nedostaju nam zanatlije - varioci, mesari, tesari... I dalje su mnogo plaćeniji u Austriji i Švajcarskoj, pa kad dostignemo taj nivo i oni će da se vraćaju".

"Prosečna plata u Beogradu je 705 evra, a očekujemo da u januaru bude 770. Naša računica je da će prosečna plata u januaru 2022. u Srbiji biti 612 evra".

"Sa Hrvatskom ćemo morati da imamo bolje odnose da ne bismo i jedni i drugi propali, jer imamo užasnu demografiju".

Vučić je rekao da ne želi da se umiljava Hrvatskoj.

"Zbog čega da im se umiljavamo? Zbog proteranih 250.000 Srba u 'Oluji'? Da im se umiljavam i izvinjavam zbog Jasenovca, Jadovna, Prebilovaca, Paga? Zbog čega? Neka mi neko to objasni u Evropi".

"Svima je Srbija kriva. Pustite Vučića, a šta vam je Srbija kriva? Šta je Srbija nažao uradila Crnoj Gori? Dali smo im vakcine, predložili otvaranje granica i da naše kompanije otvore predstavništva kod njih... Je l' smo ih nečim uvredili? A šta su oni nama uradili? Proterali nam ambasadora, priznali nezavisno Kosovo. A da li smo mi priznali Boku ili Rožaje? Da li smo mi njima izvezli neki klan ili su oni nama kavački i škaljarski? Da li smo mi izglasali neke rezolucije ili oni nama? Gde smo mi njima nešto loše uradili"?

"Kada je moj sin išao u Crnu Goru slikali su ga, pravili video materijale, pratili na svakom koraku. To nije u skladu sa najvišim principima. A ako je bio ugrožen, pa su ga tako štitili, izvinjavam se i hvala im".

Vučić je dodao i da nije znao da je Zdravko Krivokapić dolazio u Beograd na sastanak sa patrijarhom Porfirijem.

Govoreći o odnosu sa Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem rekao je da su oni odlični prijatelji, da se viđaju jednom mesečno i da se oni jedini ne plaše da kažu da su Srbi. Takođe, predsednik je dodao da oni jedini nemaju funkcije.

"Beograd je najveći i najlepši grad u regionu, kao Njujork za sve ostale".

Govoreći o uhapšenom predsedniku opštine Palilula predsednik je rekao da neće da ga puste da se brani sa slobode, kao da je on veći kriminalac od svih lopova, samo zbog toga što je iz SNS.

"Sud je vlast i može da radi šta hoće".

O napadima sa Nove S, Vučić kaže:

"Za mene je porazno kad čujem 10 kvalifikacija i 15 epiteta koji nemaju veze. Kažu izdajnik. Koga sam ja to izdao? Onda nemaju šta da kažu. Kad mi kažu da sam lopov, ja im kažem da nisam ja Đilas. Neka kažu u kojoj sferi je bolje nego što je bilo".

"Oni kradu. A kad me pitaju zašto ih ne strpate u zatvor, ja im kažem da pitaju tužioce i sudije".

O upadu Jeremića i saradnika u Predsedništvo:

"Opkolila me njih petorica. Nisu me pomerili ni da za milimetar. Videli ste da sam bio mrtav hladan, a onda su oni počeli nešto da viču. Dogodilo se to posle godinu, dve svakodnevnih pretnji, kada sam im ja javno rekao da dođu mene da tuku, a ne da prete običnom narodu. A mene nisu mogli s mesta da me pomere. Ja sam taj dan štitio svakog čoveka u Srbiji, svako dete i svaku kuću. Kod Vesića su privatno išli u kuću. Oni su uveli praksu da dolaze u političke stranke, što nam se nije dešavalo od nacističke Nemačke. Ne samo da ih se ne bojim, nego se ne stidim da se borim za poštenje".

