ČLAN PREDSEDNIŠTVA SNS ZORAN ĐORĐEVIĆ: Srebrenica, ratni zločin, ali ne i genocid

BEOGRAD - Već više od dve decenije, svakog jula, prostor zapadnog Balkana, tačnije središte bivše SFRJ, Bosnu i Hercegovinu, iznova zaboli ista i očigledno nezarasla rana - zločini počinjeni u ratnim sukobima polovinom devedesetih godina prošlog veka, piše u autorskom tekstu za Novosti član Predsedništva SNS Zoran Đorđević.

Ta rana, najnovija, svojim bolom pridruži se bolu onih bivših, takođe nezaraslih rana, i oživi sve naše bivše, pradedovske omraze, jave se ponovo aveti prošlosti i zajednička budućnost svih naroda na ovom prostoru opet postane upitna i, učini se, neizvesna i daleka, naveo je Đorđević.

"Presuda Haškog tribunala generalu Ratku Mladiću (kojom je on osuđen na doživotni zatvor zbog zločina genocida počinjenog od strane trupa pod njegovomkomandom na teritoriji Srebrenice od jula do avgusta 1995.), tu ranu samo je dodatno produbila i učinila je'živom ranom', onom koja barem zasada tako izgleda, nikada i neće moći da zaraste, jer joj, pored ostalog, i sama njena kvalifikacija - genocid- to ne dozvoljava"", navodi Djorđević.

"Događaji u Srebrenici su zločin. Ratni zločin. Njega su počinili pojedinci, ili grupe pojedinaca. Mnogi od njih su osuđeni, tako i na toliko koliko su osuđeni, na različitim osnovama - kao neposredni izvršioci, učesnici, po komandnoj odgovornosti, zbog činjenja ili nečinjenja, i svaki od njih je lično, kao pojedinac, odgovoran prema presudama, za svoju ulogu i postupanje".

"Republika Srbija je svojom zvaničnom politikom i pre svega boravkom predsednika Aleksandra Vučića (tada kao premijera) na komemoraciji u Srebrenici 2015. (bez obzira na sve ono što se tom prilikom dogodilo), nedvosmisleno pokazala svoj stav po ovom pitanju, iskazujući duboko poštovanje prema žrtvama zločina i saosećanje sa njihovim porodicama", kaže on.

Đorđević navodi da svojim stalnim proaktivnim nastojanjima da regionalne odnose unapredi sa svim državama zapadnog Balkana, na svim poljima, Srbija iskazuje svoju posvećenost i političku opredeljenost da mirnim putem, razgovorima, dogovorima i pregovorima, uz zajedničke projekte uspostavi jednu novu stvarnost, jednu drugačiju realnost - u kojoj bi sve naše rane, na svim stranama, konačno jednom mogle (i) da zarastu.

Dovoljno da tako i bude, uz nadu da je to i iskreno želja svih naroda koji na ovim prostorima žive, zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)