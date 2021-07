IMAO SAM DOGOVOR SA JNA DA MAKNEMO SLOBU: Nekadašnji premijer otkrio NAJVEĆU TAJNU devedesetih! AMERIKANCI NISU HTELI NI DA ČUJU

Na današnji dan 1992. godine američki biznismen srpskog porekla Milan Panić izabran je za predsednika Vlade Jugoslavije, ali na toj funkciji nije proveo ni dve godine.

U jednom intervjuu Panić je otkrio kako je izgledao njegov razgovor sa tadašnjim hrvatskim liderom Franjom Tuđmanom, šta je rekao vođi bosanskih muslimana Aliji Izetbegoviću i kakav je plan imao za predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

- Kad sam se našao sa Tuđmanom pitao sam ga da li ćemo da pričamo na srpskom ili na engleskom. On mi je rekao da ja pričam na srpskom, a on će na hrvatskom. Rekao sam mu da je to isti jezik i on je odmah krenuo sa mnom da se raspravlja. I ja presečem i kažem: "Dobro, neka ste vi u pravu, ajde onda da uzmemo prevodioca". Svi su počeli da se smeju. Njemu je nešto falilo. Taj general nikad nije trebalo da bude predsednik Hrvatske. On je bio nesreća Hrvata kao što je Milošević bio nesreća Srba, a Izetbegović nesreća srpskih muslimana - rekao je Panić u emsiji "Goli život" i dodao da bi Tuđman završio u Hagu da je kojim slučajem živ.

Prema njegovim rečima Izetbegović je bio i srpska tragedija jer je bio Srbin.

- Izetbegoviću, kako možeš ovo da radiš, pa ti si Srbin? pitao ga je Panić.

- Ja jesam Srbin, ali sam musliman - odgovorio mu je Izetbegović.

Govoreći o odnosu sa Miloševićem kaže da je Slobi u lice rekao da će završiti u Hagu.

- Rekao sam mu: "Ti ćeš završiti u Hagu". I završio je u Hagu. On je meni rekao da je on za Srbe Homeini. Rekao sam mu da je lažov i da ne valja. Rekao sam mu: "Bolestan si, treba da nađeš doktora, da se lečiš, tebi nešto fali u glavi" - ispričao je Panić.

Prema njegovim rečima, želeo je da uhapsi Miloševića, ali to je mogla jedino da uradi JNA.

- Dobrica Ćosić se složio. Ja i Života Panić, tadašnji načelnik generalštaba, smo sve dogovorili. On mi je samo rekao: "Ako nas uhvate streljaće nas". E sad. Trebalo je da obezbedimo da nas Amerikanci odmah priznaju čim izvedemo vojni puč. U suprotnom ne bi vredelo da to radimo - rekao je Panić.

Nekadašnji premijer SRJ je dodao da je odmah odleteo za Vašington.

- Trebalo je da razgovaram sa Lorensom Iglbergerom. Ali on je rekao da sa mnom ne može da razgovara. Probao sam da ga ubedim, ali mi je rekao da ima naredbu da ne može da razgovara sa mnom. To je bio kraj da se pomogne Srbiji i Srbima. Ja ne bih ubio Miloševića već bih ga stavio u zatvor. Verovatno bi rešili problem Kosova i verovatno bi pre ušli u EU - ispričao je Milan Panić.

