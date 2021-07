PORODIČNI BIZNIS: Dragica Nikolić u fondaciju, pored snaje, ubacila i brata! Postavila ga za upravitelja!

Pored same Nikolićeve i njene snaje Milene, Miroslav Latinović je treći iz ove familije koji je udomljen u fondaciji. Ovakav razvoj situacije i ne treba da čudi jer trećina ukupnih prihoda ide na plate zaposlenih

Dragica Nikolić, supruga nekadašnjeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, postavila je za upravitelja Fondacije "Dragica Nikolić" svog brata Miroslava Latinovića.

Tako je on, uz Dragicu Nikolić, kao predsednicu Upravnog odbora, i Milenu Nikolić, njenu snaju koja je član odbora, treći član ove familije koji je udomljen u fondaciji.

foto: Marina Lopičić

Izdašne naknade za zaposlene

Na sajtu Agencije za privredne registre (registar zadužbina i fondacija), navedeno je da je Fondacija "Dragica Nikolić" 9. juna 2021. podnela prijavu za promenu podataka.

foto: Printscreen

- Menjaju se zastupnici - briše se Violeta Karić, a upisuje Miroslav Latinović - navodi se u dokumentu koji je ozvaničen na sajtu 14. juna 2021. i Latinović je u svim daljim kategorijama upisan kao zakonski zastupnik/upravitelj fondacije. Latinović je odavno penzioner, pa možda razloge njegovog angažovanja treba tražiti u izdašnim naknadama za zaposlene koje isplaćuje fondacija.

U finansijskom izveštaju fondacije za 2020. navedeno je da su poslovni prihodi 12.781.000 dinara (sve na ime prihoda od donacija, dotacija, subvencija), a da je utrošeno 12.739.000 dinara. Od te sume (utrošene), čak trećina - 4.595.000 dinara ide na troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.

foto: prentscreen

Ovo, inače, nije prvi put da su Nikolići zbrinuli svog rođaka. Kada je Tomislav Nikolić postao predsednik, 2012. zajedno s njim na Andrićev venac ušao je i Latinović, i to kao njegov lični sekretar na funkciji predsednika Srbije. Mediji su tada izveštavali da je Latinović Nikolićev šurak, odnosno brat njegove supruge Dragice, i da su ga verovatno rođačke veze preporučile za to mesto.

Sistem za bogaćenje

Ivan Ninić, advokat i osnivač Centra za vladavinu prava, kaže da "nikad ideja porodice Nikolić nije bila da to bude fondacija u pravom smislu te reči".

foto: Kurir televizija

- Ceo koncept je osmišljen tako da određeni biznismeni plaćaju reket. Potom se ta sredstava navodno usmeravaju u objekte javne namene i na taj način se porodica Nikolić promovisala kao veliki dobročinitelj i ktitor. Zapravo, suština je bila da su sve nabavke robe, usluga, radova, medicinskih aparata i opreme obavljani na netransparentan način po megalomanskim cenama. To je bio jedan od načina da se kompletna porodica Nikolić bogati za vreme petogodišnjeg predsedničkog mandata - kaže Ninić i dodaje: - Niko se nikada nije ozbiljno pozabavio ugovorima koje su potpisali od postojanja fondacije do danas. S obzirom na to da sada sama porodica nema nikakav uticaj, samim tim i finansijski izveštaj pokazuje da je njihova ekonomska moć marginalizovana.

Kurir/K. Blagović

Presušila česma Dobili 5,8 miliona manje Sudeći prema finansijskom izveštaju za prošlu godinu, fondacija je 2020. imala 5,8 miliona dinara manje prihoda nego 2019. U bilansu uspeha navedeno je da je fondacija 2020. imala poslovne prihode od 12.781.000 dinara, dok su im poslovni prihodi 2019. bili 18.589.000 dinara, odnosno za oko 50.000 evra više.