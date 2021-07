VUČIĆ O ISKAZU BELIVUKA Neću da se povlačim pred ubicama i njihovim političkim pomagačima! Nikad se nisam video ni čuo s Belivukom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas da se ikada video, sastajao ili na bilo koji način razgovarao sa članovima kriminalne grupe Veljka Belivuka i rekao da je spreman da o tome govori pred svim nadležnim organima ili čak i javno da se podvrgne poligrafu.

"Spreman sam da ponudim da, ukoliko se dokaže da sam se video sa njima, ne samo da se sklonim sa ovog mesta nego da doživotno budem iza rešetaka i da platim sebi svaki dan u zatvoru", rekao je Vučić u Kragujevcu.

Vučić je najavio da će se narednih dana obratiti naciji da bi izneo istinu i objasnio šta se dešavalo sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, ko im je dostavljao informacije i savetovao ih.

On je poručio da se neće povlačiti pred ubicama, koljačima i njihovim političkim poomagačima, kao i da neće plaćati reket.

- Razmišljao sam dugo da li da odgovaram. Narednih dana ću se obratiti naciji da pokažem ljudima šta se događa. Logično je da najgore ubice tako reaguju kako se približava optužnica. Verujem da Belivuk sad očekuje da bude kandidat za predsednika. Ponosan sam što su mene optužili za sve. Sramota me da takvim ljudima odgovaram. Zarad istine - nikad se nisam ni video ni razgovarao sa tim ljudima. Ukoiliko sam se video ili razgovarao sa njima, bilo gde ili bilo kada, spreman sam da provedem život iza rešetaka. Ne pominju se neki ljudi iz vlasti. Uvaženi gospodin Belivuk je prvo rekao da nikoga nije ubio, da nikoga nije zaklao, da su oni fina gospoda kojima je smestio režim, da su oni sve to radili u dogovoru samnom, ali nisu oni ubijali. Onaj drugi je naknadno rekao da smo to radili Vulin i ja. Jedan je rekao da smo se sastajali na Zvezdari, drugi da smo se sastajali u kući u Ritopeku - rekao je predsednik.

On je rekao da će izneti više detalja o navodnim vezama "mafijaškog konsiljerea" i kriminalaca i dodao da se "konsiljere danima sastajao sa kriminalcima" kako bi se dogovorili kakvu politiku će da vode.

Vučić je naglasio da se nikada nije sastao sa Belivukom.

- Spreman sam da idem na poligraf da dokažem svoje tvrdnje. Tek ćete da vidite sa kime su se sastajali pre ubistva Kožara i Hodžića. Jedan sam od retkih koga ne možete da uplašite snajperima i milionima od droge - rekao je Vučić i dodaje da neće da dozvoli da se u Srbiji nekome seče skalp da bi mogao nesmetano da bude samleven u mašini za mlevenje mesa.

Vučić je rekao da je klan Velje Nevolje planirao ubistvo jednog visokog državnog zvaničnika i da stoje iza 40 ubistava širom Evrope - između ostalog i ubistva vođe navijača Partizana Ljubomira Markovića Kiće.

