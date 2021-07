UHLEBLJENA! Marinika zaposlena u Đilasovoj firmi - nagrada za političku poslušnost!

Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP), zaposlena je u "Multikom grupu", firmi u kojoj je jedan od suvlasnika upravo lider njene stranke Dragan Đilas, otkriva Kurir.

foto: Sonja Spasić

Iako ovakav aranžman nije protivan zakonu, problematičan je po više osnova, naročito sa moralne strane, što je nešto na čemu Tepićeva insistira u skoro svakom obraćanju javnosti. Najpre, postavlja se pitanje da li ona kroz ovakav odnos - da prima platu u firmi lidera stranke, ima mogućnost da bude autonomna u svom političkom delovanju. Da li Marinika Tepić može i sme da izrazi mišljenje i donese bilo kakvu političku odluku ako se sa tim ne slaže Dragan Đilas, ili mora da radi bez pogovora sve što joj on kaže/naredi, s obzirom na to da od njega prima platu.

Polaganje računa

Nije poznato da li ovakav primer postoji igde u Evropi i kakva to stranka može da dopusti sebi da ljudi na visokim stranačkim pozicijama (slučaj Marinike Tepić nije jedini, o čemu ćemo pisati u narednim danima) rade u firmi predsednika stranke, a za Mariniku Tepić se pominje čak i da će biti nosilac liste SSP na predstojećim izborima. Postavlja se i pitanje - da li ona zaista nešto i radi u toj firmi ili je samo fiktivno zaposlena - pa platu dobija zbog političke lojalnosti.

Jer, ukoliko zaista nešto radi u "Multikomu", nameće se pitanje kada stiže da se posveti poslu od silnih mitinga, konferencija, obilazaka stranačkih odbora i drugih političkih aktivnosti. Takođe, za one koji su to zaboravili, podsećamo da je Marinika Tepić bila snažan zagovornik bojkota prethodnih izbora, čime je, naročito stranačke kolege na lokalu, lišila mogućnosti da uđu u lokalni parlament i ostvare neka primanja. Naravno, ona te brige nije imala jer je, pretpostavlja se, izuzetno dobro finansijski zbrinuta u firmi "Multikom".

- Marinika Tepić se vodi kao zaposlena u "Multikomu", što znači da tu dobija platu. Iako je reč o privatnoj firmi i tu nema kršenja zakona, za očekivati je da ona, kao i bilo ko drugi ko ima sličan aranžman sa Đilasom, ima moralnu, pa i finansijsku obavezu da mu se revanšira jednom kada dođu na vlast, odnosno da radi ono što on od njih očekuje. Tako izgleda da oni zamišljaju Srbiju - svi kod jednog poslodavca, pa njemu polažu račune - kaže sagovornik Kurira i dodaje:

Samo pare

- Ovo je i pokazatelj da politikom možeš da se baviš samo ako imaš pare, firmu, da je politika kao biznis. Sad neko da osnuje stranku, gde on da zaposli svoje najbliže saradnike, ako ovako kao Đilas nema svoju kompaniju. Pritom, mi ovde govorimo o ljudima koji pretenduju da odu na državne jasle. Ceo taj sistem je problematičan.

Jelena Vukoičić, politički analitičar, kaže da Dragan Đilas nije čovek koji je "baš demokrata" i da oko sebe drži ljude koji mu povlađuju, dok sve odluke donosi on, i da ovu priču treba posmatrati i u tom kontekstu.

- Tepićeva nikako ne može da bude objektivna u ovakvom aranžmanu. Radi u Đilasovoj firmi, što je s moralne strane izuzetno problematično, a još više kad se uzme u obzir da je to osoba koja optužuje druge ljude za krivična dela bez ikakvih dokaza. Kad se sve to skopča, sve je veoma sumnjivo. Ona je neko ko već godinama unazad služi za proizvodnju afera, to je njen osnovni posao - navodi Vukoičićeva.

Kurir/Redakcija Kurira

Tepić i Multikom bez odgovora Iz "Multikom grupa" nisu odgovorili na pitanja Kurira - od kada je Tepićeva zaposlena u u "Multikomu" i na kojoj poziciji, koje su to kvalifikacije na osnovu kojih je dobila posao, ali i da li njeno zapošljavanje ima veze s njenom saradnjom s Đilasom. Odgovori su izostali i od same Tepićeve - da li je tačno da je zaposlena u "Multikomu", od kada, na koje radno mesto je raspoređena i kako uspeva da ispuni sve radne obaveze s obzirom na činjenicu da je stranački izuzetno angažovana.