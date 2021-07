POTPREDSEDNIK SNS ŠAPIĆ: O kandidaturi za gradonačelnika Beograda pred izbore

BEOGRAD - Potpredsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić kaže da će javnost blagovremeno biti obaveštena ko će biti kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda, a da će on o svojoj eventualnoj kandidaturi odlučiti neposredno pred izbore i dodaje da na tom mestu može najviše da doprinese.

Šapić je rekao da će to zavisiti od procene ko će moći da napravi najbolji rezultat i u koga Beograđani, kako kaže, imaju najveće poverenje.

"Ja tu objektivno najviše mogu da doprinesem, ali moramo da vidimo da li neko može da da više od mene. Moramo da pokušamo da dođemo do čoveka koji će uspeti da napravi najbolji rezultat i u koga će Beograđani imati najveće poverenje. Ukoliko to bude bio neko drugi, ja ću iza njega stati. Ukoliko procenimo da sam to ja, ja ću onda biti kandidat SNS", rekao je Šapić za TV Prva.

On je rekao da je u prethodnom periodu obilazio odbore Srpske napredne stranke kako bi se upoznao sa članovima, a na pitanje da li je reč o kampanji, Šapić kaže da su ljudi koji se ozbiljno bave politikom konstantno u kampanji.

Navodeći da kampanja ima negativan prizvuk u Srbiji, Šapić kaže da ništa nije negativno kada se sa ljudima razgovara, kada se čuje njihovo mišljenje i kada se proverava na kakav ođek nailazi ono što se radi.

"Ukoliko se izolujete i komunicirate samo neposredno pred izbore, onda je pitanje da li će oni imati priliku da steknu pravi utisak o vama. To vam je kao u sportu, kad biste rekli nekome - trenirate dve godine pred Olimpijske igre? On kaže ako sad ne treniram, neću moći ni da se spremam mesec dana pred Olimpijske igre", objasnio je Šapić, ukazujući da će kampanja biti intenzivnija kako se izbori budu približavali.

foto: Kurir

Šapić je ponovio da su beogradski i predsednički izbori redovni, a da će se videti da li će biti i parlamentarnih, ali, kako je rekao, verovatno hoće.

Šapić je ocenio i da komentari o njegovom odnosu sa zamenikom gradonačelnika i funkcionerom SNS Goranom Vesićem "poprimaju dimezniju rijalitija".

"Vesić je član SNS. Sa svim članovima SNS svaku vrstu komunikacije imamo na stranačkim organima i tu ću da završim priču o njemu i bilo kom drugom članu SNS", rekao je Šapić.

(Kurir.rs/Tanjug)