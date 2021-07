VUČIĆ: Neki bi da promene tok istorije Srbije zato što Srbija najbrže raste!

SKOPLJE - Neki bi zajedno sa stranim službama da promene tok istorije Srbije, da to čine jer Srbija ne sme da ide napred i ne sme da učestvuje u nečemo što je nije pod njighovom kapom, a ovo što se radi aktuelno u Skoplju je neka vrsta slobodarskog pokreta balkanskog naroda koji odlučuje o svojoj sudbini, rekao je danas u Skoplju predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom najave protesta i novih pretnji protiv njega.

Vučić je, na pitanje da prokomentariše izjave i pisanje pojedinih medija da samo protesti i bojkot mogu da oslobode Srbiju od mafijaškog režima, kao i poruke da treba da se "urinira po njemu i da će završiti kao Luj XVI", poručio da se priča o nemirima i tučama naslušao.

- Slušam te priče već pet ili sedam godina. Upadanje u skupštinu, razbijanje stakla, opkoljavanje Predsedništva, upadanja untura, njih petorica hoće da me biju, a onda zapomažu kao...Video sam i koje je lice koje kaže da će da obavlja malu nuždu po nama. Što to nije uradio pošto je u mom kabinetu radio intervju sa mnom? Izgleda da je malo popio pa se osokolio, upitao je on u izjavi novinarima.

Kazao je da se pita zbog čega sve to, da li je to zato što Srbija najbrže raste, što prelazi one zemlje koje su uvek bile ispred nje, što ima najveće plate i penzije, što gradi puteve i pruge više nego u Titovo vreme, što je više bolnica izgradila proporcionalno broju stanovnika nego bilo ko drugi, što smo bili prvi u vakcinaciji, obnovili najviše škola, vrtića u ovom delu Evrope.

- Ako je to tako onda razumem, jer je nervoza onih koji ne mogu da prihvate uspeh nekog drugog sve veća, dodao je on.

Kazao je da su tim ljudima mafijaši glavni lideri, i da je jedino čime se bave laži. Kada je reč o mafiji rekao je da će uhapšeni tražiti izuzeće zbog prisluškivanja, priznajući da su lagali.

- Rekli su da je laž ono što je objavljeno kako se dogovaraju da lažu protiv mene i Vulina. Sada priznaju javno da lažu ne bi li dobili mesec, dva ili tri da vrše političke pritiske, zajedno sa pojedinim stranim službama želeći da promene tok istorije Srbije, tvrdi on.

Vučić je kazao da to čine jer Srbija ne sme da ide napred i ne sme da učestvuje u nečemo što je nije pod njighovom kapom.

- Ovo što radimo ovde je neka vrsta slobodarskog pokreta u kojem se balkanski narodi sami pitaju, odlučuju sami o svojoj budućnosti, ne tražeći nikog drugog da im drži kapu na glavi da ga pitaju šta treba da radimo. To je nešto u čemu se narodi Balkana sami pitaju i odlučuju o svojoj budućnosti,, podvukao je on.

Vučić je naglasio da niti će oni nekoga da tuku, niti će da obavljaju sve te najprljavije stvari, i to sve samo govori o njima, histeriji.

- Najmanje govore kako će da nas pobede na izborima. Znaju da je narod na izborima pametan, da zna ko je šta radio nekada i danas. Ko čuva narodne interese vodeći odgovornu politiku, ne onako kao oni u čije vreme je bilo katančenje fabnrika, i svega drugog, gde je bilo saradnje sa mafijom. Ponosan sam na našu borbu sa mafijom i što sam prvi na listi za odstrel, zaključio je predsednik.

