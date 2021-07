VUČIČ O RIO TINTU: Narod će se pitati, neka građani sami donesu odluku

SKOPLJE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da nije tačno da će opština Loznica promeniti prostorni plan, jer je to u nadležnosti Republike, te ponovio da će se o Rio Tintu pitati isključivo narod.

Vučić je, na pitanje da prokomentariše najavu nekih nevladinih organizacija da će održati proteste ispred opštine Loznice jer je najavljeno da će opštinske vlasti doneti odluku oko promene prostornog plana u vezi Rio Tinta, rekao da je najzanimljivije da te najave dolaze od ljudi "koji su plaćeni od spolja, i koji se hvale da imau mnogo novca vani, kao što je "Ne davimo Beograd".

"Nemam ništa protiv toga jer oni potroše te pare u našim šoping molovima. Ali oni misle da su ljudi u Jadru i Rađevini "kreteni" pa oni treba da im sole pamet šta treba da rade", rekao je on.

Vučić je podsetio da prostorni plan ne menja opština sasvim sigurno, jer to ne može pošto nije u njenoj nadležnosti.

"Čekamo da vidimo odluku Rio Tinto po kojoj su najavili da ako bude sve u redu da su spremni da ulože 2,4 milijardi evra. Onda da kažete ljudima u Jadru i Rađevini da treba da se odreknu tih para, jer bi makar 10 odsto pripalo njima, a ostalo Republici i to zbog toga što bi neki uzeli pet do osam odsto", objasnio je on.

Vučić je upitao da li bi ti koji su protiv Rio Tinta naselili Podrinje, u kojem ne živi ni 110. 000 ljudi.

"Nikakav odluke suštinske i stareške nećemo donositi s tim u vezi a da ne pitamo narod. Pitaćemo narod jer bi uvek neko mogao da kaže da je odluka doneta protivno interesa ljudi. Hoću da građani sami donosu odluku", poručio je on.

