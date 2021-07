VUČIĆ O NOVINARKI N1 i FBI: Ostao mi grč kad sam Žaklinu video doteranu na mojoj inauguraciji, bila je najradosnija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nije znao da se FBI bavi njegovom neverbalnom komunikacjom prema novinarki N1.

Vučić je, na pitanje da prokomentariše da se njegovom ponašanjem i neverbalnom komunikacijom bavio navodno i FBI, a vezano za reakciju na pitanje novinarke N1 Žakline Tatalović.

- Ako pogledate snimak nikakav loš odraz lica nisam imao. Moram da priznam nisam lep čovek, nikada nisam ni pomislio da jesam, a kamoli sam to i izgovorio. Imam problem sa facijalisom od trenutka kada sam ugledao Žaklinu Tatalović i Suzanu Vasiljević kada su došle doterane na moju inauguraciji gde je ona bila najradosnija, i taj grč je ostao do dana današnjeg - poručio je on.

Kazao je da će pokušati to da ispravi u budućnosti.

(Kurir.rs)