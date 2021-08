IZETBEGOVIĆ POZIVA NA UKIDANJE ZAKONA: Bakir traži od Šmita da udari na Republiku Srpsku

Bakir Izetbegović, predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) u BiH, pozvao je na ukidanje Zakona o neprimenjivanju odluke visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o zabrani i kažnjavanju negiranja genocida, koji je nedavno usvojila Skupština Republike Srpske. On je poručio i da "časnim ljudima u srpskom korpusu sasvim sigurno ne smeta Inckova odluka".

Izetbegović je naveo da je mislio da je Incko srpskom narodu "olakšao život".

- Incko je nametanjem zakona najpre pomogao srpskom narodu. Stvar genocida i ratnih zločina je stvar pojedinaca i to treba skinuti s vrata srpskom narodu. Mene čudi da političari u RS ne shvataju tu stvar i da im to nije donelo olakšanje - rekao je on.

foto: Beta / Hazim Aljović

Predsedništvo njegove stranke u BiH prethodno je pozvalo Kancelariju visokog predstavnika (OHR), koju sada vodi Kristijan Šmit, da stavi van snage Zakon o neprimenjivanju odluke visokog predstavnika u BiH, te naveli da će Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske, kao i pravni tim te stranke preduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi ovaj zakon i Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske bili proglašeni neustavnim. Takođe su pozvali političke predstavnike iz Republike Srpske u institucijama BiH da "odustanu od blokada", te izrazili očekivanje da će Šmit "pokazati neophodnu odlučnost kako bi se uklonile opstrukcije koje otežavaju funkcionisanje institucija BiH".

foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Istovremeno, hrvatski i bošnjački članovi Predsedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović sastali su se juče sa Šmitom. Sastanak je ignorisao srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Šmit je ocenio da se ne može očekivati da neko dođe spolja i "napravi čudo" u BiH, već da je potrebno da "svi sednu i razmisle kako da daju doprinos".

- Niko u EU ne može da shvati da neko ne želi sarađivati. EU je zasnovana na saradnji, identitetima koji se poštuju. Nisam ovde samo da bih gledao i čekao, već da bih bio aktivan i budite uvereni da ću to i biti - naglasio je Šmit.

Selmo Cikotić Nastavak rata drugim sredstvima Ministar bezbednosti BiH Selmo Cikotić (SDA) izjavio je da su u BiH trenutno na sceni "određene politike" koje su nastavak rata drugim sredstvima, te ukazao da je BiH mnogo spremnija na složenije situacije od ove u kojoj se našla posle odluke Valentina Incka da nametne zakon o zabrani negiranja genocida.

I. Ž./ Foto/Source:AP/Majdi Mohammed