PREDSEDNIK VUČIĆ: Ako stvarno mislite da je dovoljno da platite ljudima 1.500 dinara da dođu u Busije onda to govori o vama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas da je Srpska napredna stranka, čiji je predsednik, plaćala ljudima da dođu u beogradsko naselje Busije, na obeležavanje godišnjice progona Srba u hrvatskoj akciji "Oluja", i dodao da ljudi koji to tvrde stavljaju dodatnu so na ranu onima koji žale svoje poginule u ratu.

"Ni ti ljudi sami ne veruju u sopstvene laži. Ali time ponižavaju i nipodaštavaju one Srbi koji tuguju za proteranim i pobijenim Krajišnicima. Stavljaju im dodatnu so na ranu", rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije, nakon prijema povodom Dana rudara.

Vučić je rekao da nema potrebe za tim jer je uveren da ne postoji selo u Srbiji sa više od 100 ljudi u kojem ga ne bi sačekalo više ljudi nego što bi sačekalo njegove političke protivnike u najvećim gradovima.

"Ako stvarno mislite da je dovoljno da platite ljudima 1.500 dinara da dođu u Busije na obeležanje progona srpskog naroda, onda to govori o vama koliko ste jadni i koliko ništa ne razumete", rekao je on.

Predsednik je rekao da to ukazuje da njegovi politički protivnici žive u svojim zatvorenim svetovima.

"I uvek će da bude ista reakcija, jer je važno da se pronađe način da se usmeri negativna kampanja protiv mene i države... Da je (vođa kriminalnog klana) Veljko Belivuk prećutao moje ime, rekli bi da je to učinio namerno. A kada je izgovorio one gluposti, i očigledno lagao, onda su rekli da je ukazao na istinu", rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)